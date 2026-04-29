CANLI YAYIN

Evladını kendi elleriyle savcılığa götürdü! Bir babanın dijital feryadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sosyal medyanın denetimsiz mecraları, özellikle gençler için dipsiz bir kuyuya dönüşüyor. İllegal çetelerin ve suç gruplarının yuvası haline gelen Telegram, son dönemde yaşanan okul saldırıları ve yasa dışı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. 16 yaşındaki oğlunun illegal gruplarla temas kurduğunu ve bilinçsizce paylaşımlar yaptığını fark eden acılı baba, çaresiz kalınca evladını kendi elleriyle savcılığa teslim etti.

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca ailenin ortak sorunu haline gelen dijital bağımlılık ve siber zorbalık, bu kez "dokunulmaz" olduğunu sanan gençlerin gözaltı süreçleriyle sarsılıyor.

BİR BABANIN DİJİTAL FERYADI!

KLAVYENİN DİĞER UCUNDAKİ KARANLIK ELLER

Dijital dünyanın çocukları ailelerinden kopardığını vurgulayan mağdur baba, evdeki yabancılaşmayı şu sözlerle aktardı: "Bizim gibi değiller. Biz annem balkona çıktığı zaman bizi çok rahat görebiliyordu, önündeydik. Şimdi çocuk odada ama ne yaptığını bilmiyoruz. Bedenen var ama ruhen yanınızda değil." Sosyal medya platformlarında çocukların yaşıtlarıyla iletişim kurduğunu sandığını ancak karşılarında çok daha büyük yaşta art niyetli kişilerin olabileceğine dikkat çeken baba, "Karşılarında belki 60 yaşında, 40 yaşında insanlar var, çocukları rahat bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

1,5 YILLIK ODA HAPSİ VE ROBOTLAŞAN GENÇLİK

Oğlunun 1,5 yıl boyunca odasından sadece yemek yemek için çıktığını belirten baba, süreci bir robotlaşma olarak tanımladı: "Çağırıyorum, gel beraber film izleyelim, gezelim diyorum ama o kadar bağımlı oluyorlar ki robot gibi bir duruma geliyorlar." Maraş olayları sonrası bilinçsizce yapılan paylaşımların ardından başlayan gözaltı süreci, ailenin tüm çabalarına rağmen engelleyemediği bir son oldu.

"DOKUNULMAZ" SANILAN GENÇLERE DEVLET TOKADI

Özellikle 18 yaş altındaki çocukların kendilerini dijital dünyada ulaşılamaz ve dokunulmaz sandığını ifade eden uzmanlar, son operasyonlarla bu algının yıkıldığını belirtiyor. Adliye koridorlarında yaşadıklarını anlatan baba, "Buraya gelince 'biz ne yaptık?' diyorlar. Dokunulmazlıkları kalkıyor. Devleti hissetmeleri iyi oluyor" sözleriyle, siber suçların cezasız kalmadığının altını çizdi.

SAVCILIKTA ÇOCUK KUYRUĞU: 10 YAŞINDA ŞÜPHELİLER VAR

İllegal gruplara üye olan ve suç teşkil eden paylaşımlar yapan gençlere yönelik operasyonların boyutu, adliyedeki manzarayla gözler önüne serildi. Kendi yaşadıkları dramın münferit olmadığını vurgulayan dertli baba, "Biz o gün gittiğimizde bir sürü çocuk vardı; 10 yaşında, 12 yaşında, 15 yaşında çocuklar savcılıktaydı. Türkiye'de bizim gibi on binlerce aile var" ifadeleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

"18 YAŞINA KADAR KAPATILSIN"

Yaşanan bu ağır sürecin ardından sosyal medya kullanımıyla ilgili radikal bir öneride bulunan baba, evlatlarını korumak isteyen tüm aileler adına konuştu: "Ben 18 yaşına gelene kadar bütün sosyal medya mecralarının çocuklara kapatılmasından yanayım."

AK Parti MYKnın perde arkası netleştiAK Parti MYKnın perde arkası netleşti AK PARTİ MYK'NIN PERDE ARKASI NETLEŞTİ
Dijital bağımlılığa karşı güçlü aile bağıDijital bağımlılığa karşı güçlü aile bağı DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI GÜÇLÜ AİLE BAĞI
Vatandaşlardan sosyal medya düzenlemesine destekVatandaşlardan sosyal medya düzenlemesine destek VATANDAŞLARDAN SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNE DESTEK
Algoritmalar çocukları nasıl suça yönlendiriyor?Algoritmalar çocukları nasıl suça yönlendiriyor? ALGORİTMALAR ÇOCUKLARI NASIL SUÇA YÖNLENDİRİYOR?
15 yaş altına dijital kalkan!15 yaş altına dijital kalkan! 15 YAŞ ALTINA DİJİTAL KALKAN!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın