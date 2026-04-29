Evladını kendi elleriyle savcılığa götürdü! Bir babanın dijital feryadı

Sosyal medyanın karanlık yüzü, bu kez bir babanın feryadıyla gün yüzüne çıktı. 16 yaşındaki oğlunun illegal gruplarla temas kurduğunu ve bilinçsizce paylaşımlar yaptığını fark eden acılı baba, çaresiz kalınca evladını kendi elleriyle savcılığa teslim etti.

Mağdur baba (A Haber ekran görüntüsü)

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca ailenin ortak sorunu haline gelen dijital bağımlılık ve siber zorbalık, bu kez "dokunulmaz" olduğunu sanan gençlerin gözaltı süreçleriyle sarsılıyor.

KLAVYENİN DİĞER UCUNDAKİ KARANLIK ELLER

Dijital dünyanın çocukları ailelerinden kopardığını vurgulayan mağdur baba, evdeki yabancılaşmayı şu sözlerle aktardı: "Bizim gibi değiller. Biz annem balkona çıktığı zaman bizi çok rahat görebiliyordu, önündeydik. Şimdi çocuk odada ama ne yaptığını bilmiyoruz. Bedenen var ama ruhen yanınızda değil." Sosyal medya platformlarında çocukların yaşıtlarıyla iletişim kurduğunu sandığını ancak karşılarında çok daha büyük yaşta art niyetli kişilerin olabileceğine dikkat çeken baba, "Karşılarında belki 60 yaşında, 40 yaşında insanlar var, çocukları rahat bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı.

1,5 YILLIK ODA HAPSİ VE ROBOTLAŞAN GENÇLİK

Oğlunun 1,5 yıl boyunca odasından sadece yemek yemek için çıktığını belirten baba, süreci bir robotlaşma olarak tanımladı: "Çağırıyorum, gel beraber film izleyelim, gezelim diyorum ama o kadar bağımlı oluyorlar ki robot gibi bir duruma geliyorlar." Maraş olayları sonrası bilinçsizce yapılan paylaşımların ardından başlayan gözaltı süreci, ailenin tüm çabalarına rağmen engelleyemediği bir son oldu.