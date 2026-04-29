AK Parti MYK'nın perde arkası netleşti: Başkan Erdoğan’dan dijital tehlikeye karşı taarruz çağrısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir araya gelen AK Parti MYK’da Türkiye’nin geleceğine yön verecek kritik kararlar peş peşe alındı. Partinin 25. kuruluş yıl dönümü için dev organizasyonun startı verilirken, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta infial yaratan okul saldırıları masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine karşı "yavaş kalınıyor" uyarısında bulunarak, sanal dünyadaki tehlikenin boyutlarını gözler önüne seren tarihi bir konuşma gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının perde arkası netleşti.
AK PARTİ'NİN ÇEYREK ASIRLIK YÜRÜYÜŞÜ: İSTANBUL'DA DEV MİTİNG HAZIRLIĞI
Toplantının en heyecan verici başlıklarından biri, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları oldu. Çeyrek asırlık siyasi yürüyüşün şanına yakışır bir kutlama planı için stratejik adımlar atıldı. Buna göre, 14 Ağustos 2026 tarihindeki kutlamaların sıradan bir törenin çok ötesine geçmesi ve tam bir "miting havasında" gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Dev organizasyonun adresi ise Türkiye'nin kalbi İstanbul olarak belirlendi.
TÜRKİYE'Yİ SARSAN OKUL SALDIRILARI MERCEK ALTINDA
MYK gündeminin en sıcak ve can yakıcı başlığı ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye sevk eden okul saldırılarıydı. Ateş hattındaki bu kritik gelişme, Başkan Erdoğan'ın da en çok üzerinde durduğu konuların başında geldi. Toplantıda bu hain saldırıların sadece asayiş boyutu değil, toplumsal ve psikolojik alt yapısı da en ince ayrıntısına kadar analiz edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN: "MESELE SADECE GÜVENLİK SORUNU DEĞİLDİR"
Yaşanan acı hadiseler karşısında duyduğu derin üzüntüyü gizlemeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu tarz olayların yüzeysel bir yaklaşımla ele alınamayacağını sert bir dille ifade etti. Erdoğan, bu vahim tabloların bir güvenlik zafiyetinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak, "Olay çok daha katmanlı ve kapsamlı" ifadelerini kullandı. Yaşananların toplumsal bir yara olduğuna dikkat çeken Erdoğan, meselenin derinlemesine incelenmesi talimatını verdi.
SANAL DÜNYANIN KARANLIK YÜZÜ VE ÇOCUKLARIMIZ
Saldırıların arka planındaki dijital tehlikeye odaklanan Başkan Erdoğan, günümüz dünyasında çocukların gerçeklik algısının nasıl bozulduğuna dair tarihi bir uyarıda bulundu. Çocukların zihin dünyalarının sanal ortamlarda hapsedildiğini belirten Erdoğan, "Çocukların asıl gerçekliklerini sanal dünyada oluşturuyorlar. Onun için bu olay bizim için münferit değil, daha geniş bir şekilde değerlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu. Bu ifadelerle, sanal dünyadaki dezenformasyon ve şiddet sarmalının gerçek hayattaki kanlı eylemlere nasıl dönüştüğüne işaret etti.
DİJİTAL MECRALARDAKİ HIZ KARŞISINDA TEYAKKUZ ÇAĞRISI
Teknolojik dönüşümün ve dijitalleşmenin getirdiği tehlikelerin devletin hızıyla mukayese edildiği toplantıda, Başkan Erdoğan özeleştiri niteliğinde kritik bir saptama yaptı. Dijital dünyanın kontrol edilemez süratine karşı daha dinamik bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu belirten Erdoğan, "Çok hızlı bir mecradan söz ediyoruz. Bu mecra karşısında çok yavaş ve yetersiz kalınıyor" sözleriyle, ilgili tüm kurumları ve toplumu daha hızlı aksiyon almaya davet etti. Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı, dijital tehditlere karşı yeni bir dönemin ve topyekun bir mücadelenin sinyali olarak nitelendirildi.