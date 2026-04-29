AK Parti MYK'nın perde arkası netleşti: Başkan Erdoğan’dan dijital tehlikeye karşı taarruz çağrısı

AK PARTİ'NİN ÇEYREK ASIRLIK YÜRÜYÜŞÜ: İSTANBUL'DA DEV MİTİNG HAZIRLIĞI Toplantının en heyecan verici başlıklarından biri, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları oldu. Çeyrek asırlık siyasi yürüyüşün şanına yakışır bir kutlama planı için stratejik adımlar atıldı. Buna göre, 14 Ağustos 2026 tarihindeki kutlamaların sıradan bir törenin çok ötesine geçmesi ve tam bir "miting havasında" gerçekleşmesi kararlaştırıldı. Dev organizasyonun adresi ise Türkiye'nin kalbi İstanbul olarak belirlendi.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı (Foto: AA)

TÜRKİYE'Yİ SARSAN OKUL SALDIRILARI MERCEK ALTINDA

MYK gündeminin en sıcak ve can yakıcı başlığı ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye sevk eden okul saldırılarıydı. Ateş hattındaki bu kritik gelişme, Başkan Erdoğan'ın da en çok üzerinde durduğu konuların başında geldi. Toplantıda bu hain saldırıların sadece asayiş boyutu değil, toplumsal ve psikolojik alt yapısı da en ince ayrıntısına kadar analiz edildi.



BAŞKAN ERDOĞAN: "MESELE SADECE GÜVENLİK SORUNU DEĞİLDİR"

Yaşanan acı hadiseler karşısında duyduğu derin üzüntüyü gizlemeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu tarz olayların yüzeysel bir yaklaşımla ele alınamayacağını sert bir dille ifade etti. Erdoğan, bu vahim tabloların bir güvenlik zafiyetinden çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak, "Olay çok daha katmanlı ve kapsamlı" ifadelerini kullandı. Yaşananların toplumsal bir yara olduğuna dikkat çeken Erdoğan, meselenin derinlemesine incelenmesi talimatını verdi.