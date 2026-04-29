Bakan Çiftçi A Haber'e konuştu: İşçinin sesine sırt dönmedik!

Bakan Çiftçi, emeğin ve helal kazancın tartışmaya kapalı olduğunu net bir dille ortaya koydu. "Alın terini ve helal kazancını her zaman baş tacı ettik" diyen Çiftçi, işçilerin sesine kulak verdiklerini vurguladı.

Taraflar arasında sağlanan uzlaşının altını çizen Bakan, "Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık" diyerek sürecin sonuç verdiğini ilan etti.

Sürecin doğrudan İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Çiftçi, "Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. Tüm paydaşların katılımıyla ortak bir zemin oluşturmak için elimizden gelen çabayı gösterdik" ifadelerini kullandı.

Çiftçi: İşçi kardeşlerimiz provokasyona fırsat vermedi (Fotoğraf: ahaber.com.tr)

"DEVLET İŞÇİSİNİN YANINDA!"

Devletin duruşunu net sözlerle ortaya koyan Çiftçi, "Devletimiz her zaman olduğu gibi bugün de işçisinin yanındadır" dedi. Sürecin yönetiminde diğer bakanlıkların rolüne de değinen Çiftçi, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürüttü" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, sadece bir kriz yönetimi değil; aynı zamanda sahadaki gerilime karşı verilen güçlü bir devlet refleksi olarak yorumlandı.