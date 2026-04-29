Bakan Çiftçi A Haber'e konuştu: İşçinin sesine sırt dönmedik!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, maden işçilerinin eylemleri sonrası A Haber’e yaptığı açıklamada sürecin nasıl yönetildiğini ve varılan mutabakatın detaylarını anlattı. Bakan Çiftçi, işçilerin taleplerine kayıtsız kalınmadığını vurgularken, süreci provoke etmek isteyenlere de sert mesaj verdi.
Maden işçilerinin günlerdir süren eylemleri sonrası devlet devreye girdi, tansiyon diyalogla düşürüldü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'e yaptığı açıklamada sürecin perde arkasını anlattı.
"ALIN TERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ!"
Bakan Çiftçi, emeğin ve helal kazancın tartışmaya kapalı olduğunu net bir dille ortaya koydu. "Alın terini ve helal kazancını her zaman baş tacı ettik" diyen Çiftçi, işçilerin sesine kulak verdiklerini vurguladı.
DEVLET MASADA, GERİLİM SAHADA DÜŞTÜ
Sürecin doğrudan İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Çiftçi, "Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. Tüm paydaşların katılımıyla ortak bir zemin oluşturmak için elimizden gelen çabayı gösterdik" ifadelerini kullandı.
"DİYALOG KAZANDI!"
Taraflar arasında sağlanan uzlaşının altını çizen Bakan, "Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık" diyerek sürecin sonuç verdiğini ilan etti.
"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZ PROVOKASYONA FIRSAT VERMEDİ"
Çiftçi, süreci manipüle etmek isteyenlere de açık mesaj verdi. "İşçi kardeşlerimiz ve sendika temsilcilerimiz süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermemiştir" diyen Çiftçi, sahadaki sağduyuya dikkat çekti.
"DEVLET İŞÇİSİNİN YANINDA!"
Devletin duruşunu net sözlerle ortaya koyan Çiftçi, "Devletimiz her zaman olduğu gibi bugün de işçisinin yanındadır" dedi. Sürecin yönetiminde diğer bakanlıkların rolüne de değinen Çiftçi, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürüttü" ifadelerini kullandı.
Açıklamalar, sadece bir kriz yönetimi değil; aynı zamanda sahadaki gerilime karşı verilen güçlü bir devlet refleksi olarak yorumlandı.