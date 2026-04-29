Bakan Bayraktar’dan Özgür Özel’e sert çıkış: Bildiğiniz hiçbir şey yok!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in madencilik ve ruhsat süreçlerine ilişkin açıklamalarına sert ifadelerle yanıt verdi. Ankara’da siyasi gerilimi tırmandıran açıklamada Bayraktar, Özel’e yanıtında, “Göz göre göre verileri çarpıtmaya devam ediyorsunuz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ankara’da eylem yapan Doruk Madencilik firması işçilerinin durumuna ilişkin açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Maden ruhsatlarını iptal etsek bu işçi kardeşlerimizin faydasına olmaz." dedi.

Bakan Bayraktar, Özgür Özel'e yönelik en sert çıkışını şu sözlerle yaptı:

"'Bildiğimiz bir şey var kardeşim' diyorsunuz ya Özgür Özel; kusura bakmayın ama bu konuda bildiğiniz hiçbir şey yok!" diyerek tepki gösterdi. Bayraktar, Özel'in madencilik hukukunu ve ruhsat süreçlerini "bilerek karıştırdığını" savundu.

"AÇIK BİR KARALAMA YAPTINIZ"

Bayraktar, açıklamasının devamında Özel'i doğrudan hedef alarak, "Bugün yine madencilik hukukunu, ruhsat süreçlerini, izin mekanizmalarını ve devletin denetim sorumluluğunu birbirine karıştırarak açık bir karalamaya imza attınız" ifadelerini kullandı.

"VERİLERİ ÇARPITIYORSUNUZ" SUÇLAMASI

Bakan Bayraktar, maden ruhsatlarına ilişkin tartışmalarda da CHP liderini eleştirerek, "Dün maden ruhsat sayılarını resmi kaynaklarla açıkça bildirmemize rağmen göz göre göre verileri çarpıtmaya devam ediyorsunuz" dedi.

"KARA DÜZEN" TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Özel'in "kara düzen" eleştirilerine de yanıt veren Bayraktar, "Bugün yürürlükte olan ruhsat sayılarını bile isteye abartarak 'kara düzen' diye pazarlamaya çalıştığınız tablo, sizin uhdenizdeki belediyelerinizin aynadaki yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

"UCUZ SİYASİ KURGU" ÇIKIŞI

Bayraktar, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yapılan değerlendirmelere de tepki göstererek, "Sayın Berat Albayrak dönemi üzerinden kurmaya çalıştığınız ucuz siyasi kurgu ise ayrı bir hazımsızlığın ürünüdür" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İRADESİNDEN RAHATSIZLIK DUYUYORSUNUZ"

Enerji politikalarına ilişkin eleştirileri de hedef alan Bayraktar, "Türkiye'nin enerji ve madencilik alanında yerlileşme, kaynaklarını ekonomiye kazandırma ve dışa bağımlılığı azaltma iradesinden rahatsızlık duyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Bakan Bayraktar açıklamasını sert bir mesajla tamamladı:

"Devletimizin yatırımcıya sağladığı imkânları suistimal eden hiçbir anlayışa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi ve ekledi: "Biz ülkemizin kaynaklarını da işçimizin hakkını da kimsenin hoyratlığına bırakmayacağız."

İŞÇİLERİN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik firması işçilerinin durumuna ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Maden ruhsatlarını iptal etsek bu işçi kardeşlerimizin faydasına olmaz. Çünkü maden kapandığı zaman istihdam biter. Biz işçilerimizin mağdur olmayacağı bir süreç yürütüyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Doruk Madencilik işçilerinin maaş ve özlük haklarıyla ilgili eylemlerinin uzlaşmayla sonuçlanmasına ilişkin soru üzerine Bakan Bayraktar, ruhsatını alıp bu alanda faaliyet gösteren firmaların sorumlu davranması gerektiğini kaydetti. Mevcut şirketin bir kömür santrali olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Burası bir kömür santrali ve kömür santralinin madeni var. Fakat maalesef bu işletme bu santral alındığı günden beri benzer sıkıntıları yaşadı. Bunlar sizin gündeminize işçi eylemi ile geldi ama bizim zaman zaman müdahalelerimiz, bu konuda firmayı uyarmalarımız, firmayla ilgili yaptığımız uygulamalar neticesinde çözümler üretildi. Ama öyle gözüküyor ki firma bunu alışkanlık haline getirmiş. Daha önce de ifade ettim firmanın başka şehirlerde olan işletmelerinde de esas itibarıyla benzer sıkıntılar yaşanmış. İşçilerimizin alacaklarının ödenmesinde de oldu. Orada bu firmanın nakliye hizmetu aldığı, lojistik hizmeti aldığı yerler de oldu. Biz bunu uzun süredir yönetmeye gayret ediyoruz. Firma devlete olan yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde ruhsat iptali gibi cezalar da uygulandı. Son hadisede işçilerin ödenmeyen borçlarını temin yoluna gittik" açıklamasında bulundu.

"MAAŞ SORUMLULUĞU FİRMADA" VURGUSU

Maaş ödemelerindeki aksaklıklara değinen Bayraktar, sorumluluğun işveren firmada olduğunu vurgulayarak, "İşçinin maaşını ödemesi gereken firma. Firma bunu 17 gün sonra ödediyse bu onların sorumluluğundadır. Biz bu süreçte işçilerimizin haklarını gözeterek, konuyu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

RUHSAT TARTIŞMALARINA YANIT

Bakan Bayraktar, kamuoyunda Doruk Madencilik firmasının lisansının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmeler hakkında ise, "Bazıları 'maden ruhsatları iptal edilsin' diyor. Şu anda oradaki ruhsatı iptal etsek bunun işçi kardeşlerimize bir faydası olur mu? Olmaz. Çünkü maden kapandığı zaman iş biter, istihdam biter, işçinin herhangi bir alacağı kalmaz. Bu nedenle biz çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Bu iş dışarıdan göründüğü gibi basit bir konu değil" dedi.

İSTİHDAM VE ÜRETİM VURGUSU

Bakan Bayraktar, temel amaçlarının işin sürekliliğini sağlamak ve çalışanları korumak olduğunu vurgulayarak, "İşçilerimiz şu an maaşlarını aldılar. Bizim amacımız işin devam etmesi. Eğer maden veya santral kapanırsa bu bizim istediğimiz bir durum olmaz. Dolayısıyla hem istihdamı korumak hem de üretimin devamını sağlamak için süreci titizlikle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

RUHSAT SAYILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Maden firmasının geçmişteki ruhsat sayılarına ve TMSF sürecine de değinen Bakan Bayraktar, "Maden firmasının yüzlerce ruhsatı vardı, şu an çalışan ruhsat sayısı 92'ye kadar inmiş durumda. TMSF netice itibarıyla bu şirketi ve diğer birçok şirketi sattı. TMSF uygulaması bu süreçte bir ara çözüm ve uygulama niteliğindedir" ifadelerini kullandı.