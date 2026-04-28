Ankara’da maden zirvesinden uzlaşı çıktı! Bağımsız Maden İş Genel Başkanı'ndan ilk açıklama

Ankara'da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'ın başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer aldı.

GREV VE EYLEMLERİ SON ERDİRMEK İÇİN UZLAŞMA ZEMİNİ

Saat 16:00'da başlayan toplantıda devam eden grev ve eylemleri son erdirmek üzere uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler devam ediyor.

TARAFLAR UZLAŞTI

Ankara'da 9 gündür açlık grevi yapan 110 maden işçisi, eylemlerini sonlandırdı. Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Çakır: "Toplantı olumlu geçti. Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı.