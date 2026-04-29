Bakan Bayraktar'dan net mesaj: Maden işçileri mağdur olmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’da eylem yapan maden işçilere ilişkin "Maden ruhsatlarını iptal etsek bunun işçi kardeşlerimizin faydası olur mu? Olmaz. Çünkü maden kapandığı zaman istihdam biter. Biz işçilerimizin mağdur olmayacağı bir süreç yürütüyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eskişehir'deki maden ocağında çalışan ve Ankara'da sürdürdükleri eylemleri uzlaşmayla sona eren işçilerin durumuyla ilgili teknik ve idari sürece dair detayları paylaştı.

Maaş ödemelerindeki aksaklıklara değinen Bayraktar, sorumluluğun işveren firmada olduğunu vurguladı. Bayraktar, "İşçinin maaşını ödemesi gereken firma. Firma bunu 17 gün sonra ödediyse bu onların sorumluluğundadır. Biz bu süreçte işçilerimizin haklarını gözeterek konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"RUHSAT İPTALİ ÇÖZÜM DEĞİL"

Kamuoyunda dile getirilen "maden ruhsatlarının iptal edilmesi" önerilerine tepki gösteren Bakan Bayraktar, bunun işçilerin aleyhine bir durum yaratacağını belirtti. Bayraktar, şöyle konuştu; "Bazıları 'maden ruhsatları iptal edilsin' diyor. Şu anda oradaki ruhsatı iptal etsek bunun işçi kardeşlerimize bir faydası olur mu? Olmaz. Çünkü maden kapandığı zaman iş biter, istihdam biter, işçinin herhangi bir alacağı kalmaz. Bu nedenle biz çok hassas bir süreç yürütüyoruz. Bu iş dışarıdan göründüğü gibi basit bir konu değil."

"İŞ DEVAM EDECEK, İŞÇİ MAĞDUR OLMAYACAK"

Temel amaçlarının işin sürekliliğini sağlamak ve çalışanları korumak olduğunu ifade eden Bayraktar, sürecin hassasiyetle yönetildiğinin altını çizdi. Bayraktar, "İşçilerimiz şu an maaşlarını aldılar. Bizim amacımız işin devam etmesi. Eğer maden veya santral kapanırsa bu bizim istediğimiz bir durum olmaz. Dolayısıyla hem istihdamı korumak hem de üretimin devamını sağlamak için süreci titizlikle takip ediyoruz." dedi.

TMSF VE RUHSAT SÜREÇLERİ

Maden firmasının geçmişteki ruhsat sayılarına ve TMSF sürecine de değinen Bakan Bayraktar, "Maden firmasının yüzlerce ruhsatı vardı, şu an çalışan ruhsat sayısı 92'ye kadar inmiş durumda. TMSF netice itibarıyla bu şirketi ve diğer birçok şirketi sattı. TMSF uygulaması bu süreçte bir ara çözüm ve uygulama niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.