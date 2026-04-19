Uşak'taki skandalda perde aralanıyor! Devasa cinsel görüntü arşivi ve hayali personel

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelere düzenlenen operasyonun ardından tamamlanan adli bilişim incelemeleri, soruşturmada dikkat çekici yeni bulguları ortaya koydu. Tek bir hard disk'te yapılan incelemede devasa bir cinsel görüntü arşivi yer alırken materyallerin incelemesi devam ediyor. Ayrıca maaşları belediyeden ödenen personelin, Yalım'a ait pavyon ve otelde çalıştığı tespit edildi.

İstanbul merkezli operasyonun Uşak ayağında el konulan dijital materyaller üzerindeki sis perdesi aralandı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/5027 sayılı dosyası kapsamında, Başkan Özkan Yalım'a ait işletmelerden toplanan 52 adet dijital materyalin ön inceleme raporu tamamlandı. Savcılık kaynaklarından sızan bilgiler, belediye yönetimindeki usulsüzlüklerin yanı sıra şahsi bilgisayarlarda tutulan "özel arşivi" deşifre etti. CHP'Lİ ÖZKAN YALIM'IN SEVGİLİLERİYLE YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI ADLİ BİLİŞİM RAPORU: 254 MÜSTEHCEN GÖRSEL VE GİZLİ ÇEKİM Adli bilişim uzmanlarının "Magnet Axiom Examine" programıyla yaptığı incelemeler, dijital materyallerin içeriğini tek tek raporladı. Soruşturma dosyasına giren teknik analizlerde şu çarpıcı detaylar yer aldı: Holly Stone Bilgisayarı: İşletmede kullanılan HP marka dizüstü bilgisayarda (41 Sıra No'lu materyal), silinmiş alanlar dahil olmak üzere toplam 254 adet müstehcen görsel tespit edildi. Otel Odasında Gizli Kayıt: Yalım Garden Otel'in muhasebe bilgisayarından (21.2 Sıra No'lu materyal) çıkan bir fotoğraf ise soruşturmanın en hassas noktasını oluşturdu. İnternetten indirilenlerin aksine, bir otel odasında çekildiği değerlendirilen; başında havlu sarılı çıplak bir kadının arkadan çekilmiş fotoğrafının "gerçek bir kişiye ait olduğu" rapor edildi.

"YALIM'IN KADROSU BELEDİYEDE OLAN 13 PERSONELLE OTEL-PAVYON İŞLETMECİLİĞİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI* Sadece dijital veriler değil, SGK ve muhasebe kayıtları üzerindeki "fikri takip" de çarpıcı bir "hayali personel" sistemini ortaya çıkardı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen verilere göre; Özkan Yalım'a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü belirlendi. Bu şahısların maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği ancak fiilen Yalım'ın şahsi şirketlerinde hizmet verdikleri saptandı. Bazı dönemlerde ise aynı personelin hem belediye hem de şirket üzerinden "çift dikiş" sigortalı gösterilerek kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.