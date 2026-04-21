CHP'li Uşak'ta battaniyeli rüşvet skandalı! 20 milyon TL'lik kirli trafik CHP Genel merkezine uzandı: Özgür Özel'in odasındaki sır dolu teslimat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, siyaset tarihine geçecek bir tanık ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.



CHP MİLLETVEKİLİ: "ÖZGÜR ÖZEL, YALIM'DAN ÇEKİNİYOR, ELİNDE BİLGİLER VAR"



İfadedeki en çarpıcı bölümlerden biri, CHP içindeki güç dengelerine dair oldu. Tanık Karaalp, yaşadığı baskıları CHP Uşak milletvekili ile paylaştığını ancak şu cevabı aldığını iddia etti:

"Özgür Özel, Özkan Yalım'dan çekiniyor. Özkan'ın elinde Özgür Özel'e dair bilgiler var, bu yüzden müdahale edemiyor." Bu beyan, soruşturmanın seyrini yerel bir yolsuzluktan, genel merkezi sarsacak bir şantaj dosyasına çevirdi.