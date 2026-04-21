CHP'li Uşak'ta battaniyeli rüşvet skandalı! 20 milyon TL'lik kirli trafik CHP Genel merkezine uzandı: Özgür Özel'in odasındaki sır dolu teslimat
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Uşak Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında, siyaset tarihini sarsacak kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. İş insanı Abdulkadir Karaalp'in savcılık ifadesiyle deşifre olan rüşvet ağında; battaniyelerin arasına gizlenen milyon dolarların Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne kadar taşındığı, "milletvekilliği" pazarlıklarının yapıldığı ve Özgür Özel'e yönelik şok edici "şantaj" iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düştü.
CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi.
4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
YALIM'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.
Soruşturma kapsamında her geçen gün yeni delliler ortaya çıkmaya devam ediyor.
ÖZKAN YALIM'IN ARACILIK ETTİĞİ "MİLLETVEKİLLİĞİ" KARŞILIĞINDA 20 MİLYON TL PAZARLIĞI İDDİASI DOSYADA
Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ifade veren tanık Karaalp'in, Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya'nın beyanlarına dayandırdığı ifadesine göre; Uşaklı iş insanı Metin Çekçek'e "milletvekilliği" vaat edildi. Bu vaadin bedeli olarak talep edilen 20 milyon TL karşılığı nakit dolar, akıl almaz bir yöntemle sevk edildi.
Beyana göre paralar, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir battaniye fabrikasında, paketlerin arasına gizlendi. Özkan Yalım tarafından bizzat alınan rüşvet dolu battaniyeler Ankara'ya götürüldü. Şoförün anlatımına göre; Yalım paralarla birlikte CHP Genel Merkezi'ne girdi, Özgür Özel'in makam odasına geçti ve bir süre sonra parayı içeride bırakarak odadan çıktı.