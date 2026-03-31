İçişleri duyurdu: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı Uşak Belediye Başkanı Özkan YALIM'ın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde operasyonlar düzenlenmiş Belediye Başkanı Yalım dahil 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
YALIM DAHİL 9 TUTUKLAMA
Tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ile Mustafa Yalım'ın tutuklanmasına karar verdi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Uşak Belediye Başkanı Özkan YALIM, Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2026 tarih ve 2026/200 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
YALIM'IN MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.