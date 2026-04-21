Bakan Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! Faili meçhuller için özel birim kuruldu

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada sağlanan ilerleme, karanlıkta kalan diğer soruşturma dosyalarına örnek oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha evvel takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların incelenmesi için özel birim kurulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Gürlek, daha evvel takipsizlik kararı verilen tüm dosyaların tek tek incelendiğini açıkladı.

"ÖNEMLİ OLAN MEZARIN YERİNİ BULMAK"

Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklu bulunduğunu, Vali ile ilgili sürecin devam ettiğini ifade eden Bakan Gürlek, "Soruşturma devam ediyor. Başsavcımız takip ediyor" diye konuştu. Gülistan Doku'ya ait cesete ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna ilişkin Bakan Gürlek, "İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar" şeklinde konuştu.

ÖZEL BİRİM DEVREDE

Adalet Bakanlığı'nda özel bir birim kurduklarını ifade eden Bakan Gürlek, "Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak" dedi.

TOPLUMSAL HASSASİYET ÖN PLANDA

Bakan Gürlek, "Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlıklıkla ve titizlikle üstüne gidilecek" açıklamasını yaptı.