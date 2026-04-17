Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Tunceli'de yıllardır sır perdesi aralanamayan Gülistan Doku olayında çarpıcı ve sıcak gelişmeler yaşanıyor. İçişleri Bakanlığı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Soruşturma kapsamında silinen yüzlerce saatlik kamera kayıtları geri getirilirken, daraltılmış baz istasyonu verileri ve gizli tanık ifadeleriyle operasyonun düğmesine basıldı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin eski Valisi Tuncay Sonel ile ilgili gündeme gelen çeşitli iddialar üzerine harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu iddiaların araştırılması amacıyla kapsamlı bir idari süreç başlatıldı.

T.C. TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Bakanlık Muhabere Bürosu

17.04.2026

Sayı: 2026/670 B.M. Konu: Vali Tuncay SONEL

ERZURUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2020/52 soruşturma sayılı dosyası üzerinden 05/01/2020 suç tarihli Kasten İnsan Öldürme, Cinsel Saldırı, Suç Delillerinin Gizlenmesi-Yok Edilmesi, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girmek Suretiyle Verileri Yok Etme-Bozma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Suçu Bildirmeme, Suçluyu Kayırma suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay SONEL'in oğlu Mustafa Türkay SONEL'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı,

Ekte sunulan bilgi ve belgelerden mevcut delil durumu itibari ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay SONEL'in TCK nun 281/1-2 maddesinde düzenlenen eylemleri gerçekleştirdiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşıldığı, ancak Tuncay SONEL'e ilişkin isnad ve iddiaların kişisel suç niteliğinde olduğu 5271 sayılı CMK nun 161/6. Maddesi gereğince valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu şeklinde düzenleme bulunması sebebi ile Cumhuriyet Başsavcılığınızca Tuncay SONEL hakkında mevcut delil durumuna göre değerlendirme yapılmak üzere;

Gereğinin takdir ve ifası rica olunur.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel (Ajanslar)

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN SORUŞTURMA TALİMATI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski Vali Tuncay Sonel hakkında kamuoyuna yansıyan ve bakanlığa ulaşan iddiaların hukuki ve idari açıdan değerlendirilmesi için bekletilmeksizin talimat verdi.

Kayıp Gülistan Doku (Ajanslar)

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturma süreci kapsamında İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri görevlendirildi. Görevli müfettişlerin, Tunceli Valiliği dönemine ait dosya ve iddiaları yerinde inceleyerek bir rapor hazırlayacağı öğrenildi. İncelemelerin ardından hazırlanacak raporun, adli veya idari makamlara sevk edilip edilmeyeceği netlik kazanacak.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında 281/1-2'den işlem yapılmak üzere gereğinin takdir ve ifası için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yazı yazdı.



Kişisel suçları sebebiyle Valililer hakkında soruşturma yapılması, suç tarihinde görev yaptığı ilin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Görev sebebiyle Valililer hakkında soruşturma yapılması ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yetkisiyle yürütülüyor.

ADLİYEDE GERGİN ANLAR VE ÇAPRAZ SORGU

Uzun süredir rafta bekleyen Gülistan Doku soruşturması, son aylarda yapılan kapsamlı çalışmalarla yeniden hız kazandı. Gelişmeleri olay yerinden takip eden A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, "Şüpheli isimler yoğun güvenlik önlemleri altında içeriye götürülürken Doku ailesi tepki gösterdi, polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi" sözleriyle adliyedeki hareketli dakikaları aktardı. Soruşturmanın Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından çok yönlü olarak yürütüldüğü ve 7 şüphelinin adliyede çapraz sorguya alındığı öğrenildi.



SİLİNEN KAYITLAR VE HTS VERİLERİ GERİ GETİRİLDİ

Operasyonun kapsamı, elde edilen yeni teknolojik bulgularla oldukça genişletildi. Soruşturma dosyasına daha önce girmeyen 700 saatlik ek kamera görüntüsü ve silinen kayıtlar geri getirildi. Yapılan daraltılmış baz alan çalışmalarında kritik bir detaya ulaşıldı. Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü koordinatlarında, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, valinin eski koruması Şükrü Eroğlu ve dönemin Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı'nın bulunduğu tespit edildi. Elde edilen yeni bulgulara göre, Gülistan Doku'ya en son dokunan kişinin dün tutuklanan Erdoğan Elaldı olduğu değerlendiriliyor.