Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda şok itiraf: "Tarlabaşı’ndan aldım"

"MADDEYİ TARLABAŞI'NDAN ALDIM"

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu belirten Türk DJ ve müzik yapımcısı İlkay Şencan ifadesinde,

"1 aydır birlikte olduğum kız arkadaşım Simge ile birlikte ödül törenine katıldık. Törenden sonra arkadaşımın ikametine geçtik. Sabah saatlerinde ilgili kolluk birimi arama yapmak amacıyla ikamete geldiler. Yaptıkları aramada bana ait çantada uyuşturucu maddeyi ve aparatını ele geçirdiler.

Ben bu maddeyi kullanmak amacıyla yaklaşık 3-4 ay önce Tarlabaşı'nda açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediğim bir şahıstan satın almıştım. Dün de rahatlamak amacıyla bu maddeyi kullanacaktım. Daha önce az da olsa esrar kullanmıştım. Söz konusu uyuşturucu maddelerden kız arkadaşım Simge'nin haberi yoktur. Kendisi benim uyuşturucu madde kullandığımı ve çantada olan uyuşturucu maddeyi bilmiyordu. Arama esnasında öğrendi. Cep telefonumda yapılan ön inceleme sonucu Sezer Uysal ile 20 Ekim 2022 tarihinde mesajlaşmayı Amsterdam'da bulunduğum esnada yapmıştım. Kendisi ile beraber uyuşturucu madde kullanacaktık. Ancak kendisiyle buluşmadık ve uyuşturucu madde kullanmadık. Ele geçirilen maddeyi kullanım amacıyla bulunduruyordum. Bir başkasına temin etme gibi bir amacım yoktu" dedi.