Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda şok itiraf: "Tarlabaşı’ndan aldım"
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, aralarında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Mustafa Ceceli ve Bengü gibi çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı.
Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliler arasında, şarkıcı Simge Sağın, oyuncu İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler,Mustafa Ceceli, Ersay Üner, şarkıcı Bengü Erden, Milli Binici ve Tasarımcı Z.Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Türk DJ ve müzik yapımcısı İlkay Şencan bulunuyor.
9 İSİM SERBEST BIRAKILMIŞTI
Altı isim ise örnek verdikten sonra serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı. Ancakbu karara başsavcılıktan itiraz geldi.
EVLERİNDE ELE GEÇİRİLENLER
Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda ise şarkıcı Melek Mosso'nun evinde hap, Simge Sağın'ın adresinde sevgilisinin çantasında esrar, Zeynep Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu'nun evinde ise reçeteli kırmızı hap ele geçirildi.
MELEK MOSSO: İLAÇLARIM REÇETELİ
Şüphelilerin ifadelerine ise ulaşıldı. SABAH'ın haberine göre; Şarkıcı Melek Mosso savcılıkta verdiği ifadesinde bipolar bozukluk ve anksiyete hastası olduğundan reçeteye tabi ilaçları kullandığını belirterek,
"Söz konusu maddeleri temin etmek ve ticari bir amaçla bulundurma gibi bir kastım yoktur. Dönem dönem ilaçlar bana fayda sağlamadığından ilaçları doktorum değiştirmektedir. Bu nedenle fazla sayıda reçeteli ilaçlar ikametimde çıkmıştır. Bazı ilaçları kullanamadığım için atıl olarak bu şekilde ikametimde durmaktadır. Temin etmek kastım olsaydı bugüne kadar zaten temin ederdim. Cep telefonumda ön inceleme sonucunda elde edilen fotoğraftaki kişi bir defa görüştüğüm arkadaşımdır. Kendisi yabancıdır ve yurt dışında yaşamaktadır. Türkiye'ye geldiğinde fotoğrafı ben çekmiştim. Arkadaşımın içtiği madde uyuşturucu değil tütündür. Uyuşturucu olduğuna dair yapılmış tespit bulunmamaktadır. Kaldı ki ikametimde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilememiştir. Uyuşturucu maddeyi kullanmadım ve temin etmediğim için çekincem olmadığımdan telefon şifremi ilgili kolluk görevlilerine verdim" dedi.
"MADDEYİ TARLABAŞI'NDAN ALDIM"
Ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu belirten Türk DJ ve müzik yapımcısı İlkay Şencan ifadesinde,
"1 aydır birlikte olduğum kız arkadaşım Simge ile birlikte ödül törenine katıldık. Törenden sonra arkadaşımın ikametine geçtik. Sabah saatlerinde ilgili kolluk birimi arama yapmak amacıyla ikamete geldiler. Yaptıkları aramada bana ait çantada uyuşturucu maddeyi ve aparatını ele geçirdiler.
Ben bu maddeyi kullanmak amacıyla yaklaşık 3-4 ay önce Tarlabaşı'nda açık kimlik ve adres bilgilerini bilmediğim bir şahıstan satın almıştım. Dün de rahatlamak amacıyla bu maddeyi kullanacaktım. Daha önce az da olsa esrar kullanmıştım. Söz konusu uyuşturucu maddelerden kız arkadaşım Simge'nin haberi yoktur. Kendisi benim uyuşturucu madde kullandığımı ve çantada olan uyuşturucu maddeyi bilmiyordu. Arama esnasında öğrendi. Cep telefonumda yapılan ön inceleme sonucu Sezer Uysal ile 20 Ekim 2022 tarihinde mesajlaşmayı Amsterdam'da bulunduğum esnada yapmıştım. Kendisi ile beraber uyuşturucu madde kullanacaktık. Ancak kendisiyle buluşmadık ve uyuşturucu madde kullanmadık. Ele geçirilen maddeyi kullanım amacıyla bulunduruyordum. Bir başkasına temin etme gibi bir amacım yoktu" dedi.
SİMGE SAĞIN: ÇANTADAKİ UYUŞTURUCUDAN HABERİM YOK
Yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ile serbest bırakılan şarkıcı Simge Sağın savcılıkta verdiği ifadesinde,
"İlkay Şencan benim erkek arkadaşımdır. Yaklaşık 1 aydır birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda DJ ve prodüktördür. Kendisiyle dün ödül törenine katıldık. Katıldıktan sonra çalışmak amacıyla ikametime geçtik. Bugün sabah saatlerinde ilgili kolluk görevlileri tarafında ikametimde arama yapılacağı söylendi. Ben uyuşturucu madde kullanmadığımı bildiğim için rahatlıkla evi arayabileceklerini söyledim.
Erkek arkadaşımın çanta içerisine baktıklarında ele geçirilen uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Cep telefonumda yapılan inceleme sonucunda 22 Şubat tarihli bana göstermiş olduğunuz fotoğrafta tütün sigara içiyordum. Kesinlikle içtiğim madde uyuşturucu ve türevi bir madde değildir. Ancak fibromiyerci (kas eklem ağrısı) hastasıyım. Bu nedenle reçeteli olarak yeşil reçeteye tabi ilaçlar kullanıyorum. Uyuşturucu madde kullanmıyorum" dedi.