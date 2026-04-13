Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Emir Can İğrek'in test sonucu pozitif
Magazin ve sanat dünyasında deprem etkisi yaratan uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş ile ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen rapor dosyaya girdi. Raporda, her üç ismin de uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı belirlendi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/73811 sayılı dosya kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Aralarında oyuncu Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, müzisyenler Emir Can İğrek, Mert Demir, Emre Fel, rapçi Norm Ender ismiyle tanınan Ender Eroğlu ve şef Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu 14 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanımı ve temini suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.
ÜNLÜLER SAÇ VE KAN TESTİ VERDİ
Soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Burak Deniz, Mert Demir, Büşra Tekin ve Emre Fel'in bulunduğu 11 ünlü, saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Ünlüler testlerin yapılmasının ardından otobüslerle Adli Tıp Kurumu'ndan götürüldü.
EVİNDEN "ESRAR" ÇIKTI
Öte yandan oyuncu Burak Deniz'in adresinde yapılan aramalarda 1 gram esrar ele geçirildi.
TOPLAM 12 İSİM SERBEST BIRAKILDI
İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan diğer şüphelilerden Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ise örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
ADLİ TIP'TAN SONUÇLAR GELDİ
Gözaltı süreçlerinin ardından adli kontrolle serbest kalan isimlerin biyolojik örnekleri üzerinde yapılan incelemeler tamamlandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan resmi rapor sonucunda sonucu pozitif çıkan isimler belli oldu.
POZİTİF ÇIKAN İSİMLER:
Hafsanur Sancaktutan
Emir Can İğrek
Ogün Alibaş
Adli Tıp Kurumu raporunda, üç ismin saç örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlandı.