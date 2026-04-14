Ünlüler dünyasında zehir ve fuhuş kıskacı! Eski hakemden pes dedirten “müstehcenlik” savunması

Türkiye gündemine bomba gibi düşen ünlülere yönelik fuhuş ve müstehcenlik soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. "müstehcenlik suçundan tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Aleyna Bozok’un ifadesi ortaya çıktı. Karaarslan müstehcenlik suçlamalarını "Instagram abonelik sistemi" diyerek reddederken, Bozok ise dosyaya giren şüpheli para trafiklerini "kanser tedavisi yardımı" bahanesiyle savundu

Bozok ifadesinde, soruşturmada adı geçen tutuklu şüpheli Yiğit Macit ile yalnızca 3 kez görüştüğünü, aralarında ileri sürüldüğü gibi bir ilişki ya da suç bağlantısı olmadığını belirtti. Savcılık tarafından dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında geçen "sen ben rahmi meryem" içerikli mesajlar sorulduğunda ise, söz konusu konuşmaların fuhuş amacı taşımadığını, adı geçen kişileri herhangi bir ilişki için yönlendirmediğini savundu.

Dosyada yer alan 1 Mayıs 2025 tarihli mesajlaşmalarda geçen "clubhouse ve masaja gidelim, parasını vereceğim" ifadeleri ile ilgili de konuşan Bozok, ekonomik sıkıntı yaşadığı için kredi kartı ödemesi amacıyla para talep ettiğini söyledi. Yiğit Macit tarafından hesabına gönderildiği belirtilen 200 bin TL için ise "Hastalığımdan dolayı bana yardımcı oldu" savunmasını yaptı.

Savcılık sorgusunda, başka kadın isimleriyle tanıştırma iddiaları da soruldu. Bozok, "İlayda" isimli kişiyle tanıştırmanın herhangi bir suç amacı taşımadığını, yalnızca arkadaş çevresi içinde gerçekleştiğini ifade etti.

Dosyada yer alan "hayatını değiştireceğim, oyunculuk kariyerine inanamayacaksın" mesajına karşılık verdiği "Kariyerimde kritik noktadayım, para için kimseyle bir şey yaşayamam" cevabının da suçlamaları reddettiğini gösterdiğini dile getirdi.

15 Mayıs ve 12 Haziran tarihli yazışmalarda geçen para talepleri ve dikkat çeken ifadeler için de açıklama yapan Bozok, bu konuşmaların tamamının sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntılardan kaynaklandığını öne sürdü.

Özellikle meme kanseri tedavisi gördüğünü ve sedef hastalığı nedeniyle yüksek tedavi giderleri oluştuğunu söyledi.

Avukatı ise savcılıkta yaptığı savunmada, müvekkil aleyhine ileri sürülen iddiaların yalnızca soyut beyanlara dayandığını, herhangi bir somut suç unsurunun bulunmadığını belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Müdafi, Bozok'un dosyada mağdur konumunda olduğunu ve yardım vaadiyle kandırıldığını savundu.

Ünlülere yönelik fuhuş soruşturması kapsamında "müstehcenlik" suçundan tutuklanan Elif Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı.

İşte Elif Karaaslan'ın ifadesi: