Sinem Ünsal hakkındaki o iddialara yalanlama! Test sonucu için gözler Adli Tıp'ta

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’na numune veren oyuncu Sinem Ünsal hakkında sosyal medyada yayılan iddialar asılsız çıktı. Güzel oyuncunun test sonuçlarının "pozitif" veya "negatif" çıktığı yönündeki paylaşımların bilgi kirliliğinden ibaret olduğu öğrenilirken, resmi sonucun çıkacağı tarih netleşti.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, soruşturmada adı geçen Sinem Ünsal hakkında sosyal medyada yer alan "test sonucu pozitif çıktı" ya da "negatif çıktı" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

NUMUNELER ADLİ TIP KURUMU'NDA İNCELENİYOR

Adli Tıp Kurumu'nda örnek veren oyuncunun test sonucunun henüz çıkmadığı, resmi sonucun yarın netleşmesinin beklendiği belirtildi.