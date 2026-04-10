Taciz skandalı gündeme oturmuştu! Hasbi Dede partiden ihraç edildi

Taciz skandalı gündeme oturmuştu! Hasbi Dede partiden ihraç edildi

CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kalan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun şüpheli kazayla hayatını kaybetmişti.

16 yaşındaki Tuana T., CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddialarının ardından hayatını kaybettiği trafik kazasıyla Türkiye'yi yasa boğmuştu.

CHP'DEN İHRAÇ KARARI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?
Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 23.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye çarptı. Kazada T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı 'çocuğa karşı cinsel taciz' davasının mağduru olan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

KURTARILAMADI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLGİNÇ SÜRÜCÜ DETAYI

Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Adem Hasbaş ile yanında bulunan kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Adem Hasbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü Adem Hasbaş'ın Görele'de bir restoranda çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun'un ise Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.

SON SÖZÜ 'GİDELİM BURADAN ANNE' OLMUŞ

Genç kız ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımların ardından yaşanan kazayla ilgili konuşan anne Nuray Torun, kızının okula son günlerde gitmediğini, sosyal medyadaki tehdit yazılarından etkilendiğini ve 'Gidelim buralardan anne' dediğini anlatmıştı. CHP'li Görele Belediyesi'nde çaycı olarak çalışan Nuray Torun'un taciz iddialarının ardından mobbinge uğradığı ve geçtiğimiz hafta Görele Belediyesi sosyal tesislerinde garson olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta iddiaya göre; sanal medyada küçük yaşta kız çocuğuna yönelik bir yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI

Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat'ta yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Adliyeye gelen Dede, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Meclis'te yapılan seçimle CHP'li Meclis Üyesi Aysel Uzun başkan vekili olarak seçildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda Hasbi Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hasbi Dede, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katılan Hasbi Dede, savunma yaptı. Dede, yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada mağdur olduğu öne sürülen T.T. ile annesi N.T.'nin de ifadeleri dinlendi. Beyanların ardından mahkeme, Dede'nin adli kontrol şartı uygulanıp, tahliyesine karar vererek duruşmayı 24 Nisan'a erteledi.

Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düşmüştü.

CHP'Lİ BAŞKAN TARAFINDAN TACİZ EDİLEN KIZ KAZA GEÇİRDİ

ARAÇ ÇARPTI

O esnada köprü üzerinde seyir halinde olan bir araç, 16 yaşındaki T.T.'ye hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız, kanlar içinde yerde kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, "Genç kızın durumu çok ağırdı, araç çok hızlı geliyordu" şeklinde konuşarak yaşanan dehşet anlarını tarif ettiler.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Ağır yaralanan T.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI
Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düştü. Mağdur genç kız yaşadığı travmayı anlatırken, psikolojisinin bozulduğunu, okula gidemez hale geldiğini ifade etti. İfadeye giden ahlaksız başkanı başta kadın vekil olmak üzere CHP teşkilatı kahraman gibi kucaklarken, tacizci Dede'nin mesajları da ortaya çıktı.

Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.

CHP'Lİ HASBİ DEDE'NİN TACİZ ETTİĞİ GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞTU!

GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞMUŞTU

Lise öğrencisi 16 yaşındaki T.T., yaşadıklarını şu sözlerle A Haber'e anlattı:

"Eşinin olduğunu ve benim kızıyla aynı yaşta olduğumu defalarca belirttim, ama 'Olsun, sorun yok' gibi cevaplar verdi. 'Annen geldi mi? Annene haber verme' gibi mesajlar attı. Kendi numarasını verip WhatsApp'a yönlendirdi, 'Yaz bana', 'Sana güvenmek istiyorum. Kimseye söylemezsin, annene haber verme' gibi mesajlar gönderdi. 'Beni beğeniyor musun?', 'Her zaman aklımdaydın', 'Etkileniyorum senden' dedi. Belki adalet yerini bulur, ama korkarsak bu tür şeyler daha çok devam eder."

Genç kızın annesi, CHP kadın kollarında görev yaptığını belirterek, "Kazansın diye seçimde her sabah, gece, gündüz hep beraber olduk. Partimin içindeyim, ama bu konuda fazla konuşamıyorum" dedi.

Baba ise, "Mağduriyetin anlaşılması ve empati yerine bazı kişiler makam ve mevkiyi korumaya çalışıyor. Özellikle bu şahıslar kendilerini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

