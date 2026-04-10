Taciz skandalı gündeme oturmuştu! Hasbi Dede partiden ihraç edildi

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat'ta iddiaya göre; sanal medyada küçük yaşta kız çocuğuna yönelik bir yazışması nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İTİRAZ SONRASI TUTUKLANDI Savcılığın itirazı sonrası Dede, 10 Şubat'ta yeniden ifade için adliyeye çağrıldı. Adliyeye gelen Dede, bu kez 'Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. Hasbi Dede, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Meclis'te yapılan seçimle CHP'li Meclis Üyesi Aysel Uzun başkan vekili olarak seçildi. CHPde Hasbi Dedeye ihraç istemi! CHP'DE HASBİ DEDE'YE İHRAÇ İSTEMİ! SUÇLAMALARI REDDETTİ Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda Hasbi Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hasbi Dede, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Samsun Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katılan Hasbi Dede, savunma yaptı. Dede, yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Duruşmada mağdur olduğu öne sürülen T.T. ile annesi N.T.'nin de ifadeleri dinlendi. Beyanların ardından mahkeme, Dede'nin adli kontrol şartı uygulanıp, tahliyesine karar vererek duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP'Lİ BAŞKAN TARAFINDAN TACİZ EDİLEN KIZ KAZA GEÇİRDİ Fotoğraf (İHA) ARAÇ ÇARPTI O esnada köprü üzerinde seyir halinde olan bir araç, 16 yaşındaki T.T.'ye hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kız, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, "Genç kızın durumu çok ağırdı, araç çok hızlı geliyordu" şeklinde konuşarak yaşanan dehşet anlarını tarif ettiler.

Ağır yaralanan T.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil olarak Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.