Taciz skandalı gündeme oturmuştu! Hasbi Dede partiden ihraç edildi
CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kalan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun şüpheli kazayla hayatını kaybetmişti. Yaşanan skandal olayın ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Hasbi Dede'nin partiden ihraç edilmesine karar verdi.
16 yaşındaki Tuana T., CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddialarının ardından hayatını kaybettiği trafik kazasıyla Türkiye'yi yasa boğmuştu.
CHP'DEN İHRAÇ KARARI
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 23.00 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde meydana geldi.
Giresun'dan Trabzon yönüne giden Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.T.'ye çarptı. Kazada T.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı 'çocuğa karşı cinsel taciz' davasının mağduru olan T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Adem Haşbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
KURTARILAMADI
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLGİNÇ SÜRÜCÜ DETAYI
Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Adem Hasbaş ile yanında bulunan kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Adem Hasbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü Adem Hasbaş'ın Görele'de bir restoranda çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun'un ise Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.
SON SÖZÜ 'GİDELİM BURADAN ANNE' OLMUŞ
Genç kız ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımların ardından yaşanan kazayla ilgili konuşan anne Nuray Torun, kızının okula son günlerde gitmediğini, sosyal medyadaki tehdit yazılarından etkilendiğini ve 'Gidelim buralardan anne' dediğini anlatmıştı. CHP'li Görele Belediyesi'nde çaycı olarak çalışan Nuray Torun'un taciz iddialarının ardından mobbinge uğradığı ve geçtiğimiz hafta Görele Belediyesi sosyal tesislerinde garson olarak görevlendirildiği öğrenildi.