İzmir’de Vakıf binaları tahliyesinde gerilim: CHP’li gruptan polise çirkin saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İzmir'de mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen eski DGM binalarının tahliye süreci sırasında tam anlamıyla bir kaos yaşandı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ve beraberindeki partili grup, hukuki süreci hiçe sayarak görevini yapan emniyet güçlerine saldırdı. Şehitler Caddesi'ni trafiğe kapatarak barikatları yıkmaya çalışan grup, polise yönelik ağır hakaretler ve ağza alınmayacak küfürler savurdu.

İzmir'in kalbinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullanılan eski DGM binalarında tahliye hareketliliği yaşandı.

TAHLİYE İŞLEMLERİ SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Sabahın erken saatlerinde bölgeye giden tahliye ekiplerine, emniyet güçleri de eşlik etti.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, binaların çevresine barikat kurarak giriş-çıkışları kontrol altına aldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerinin katılımıyla içerideki taşınmazlara ilişkin tespit çalışmaları başlatılırken, iki binadaki her bir eşya için tek tek tutanak tutulduğu öğrenildi.

İZMİR'DE CHP'Lİ EYLEMCİLER POLİSE SALDIRDI

POLİSE HADSİZ SALDIRI VE AĞIR KÜFÜRLER

Ancak tahliye süreci, CHP'li belediye personeli ve partililerin bölgeye gelmesiyle bir anda şiddet eylemine dönüştü.

Belediye personeli ve beraberindeki grup, hukuki bir işlemi engellemek için polisin kurduğu barikatları hedef aldı. Şehitler Caddesi üzerinde yolu trafiğe kapatan grup, barikatları zorlayarak içeri girmeye çalıştı.

Bu esnada haddini aşan gruptaki bazı şahısların, kamu görevini yürüten polis memurlarına yönelik, "Or*** çocuğu" şeklinde ağza alınmayacak küfürler savurarak hakaretler yağdırdığı bildirildi. Emniyet güçlerine yönelik bu çirkin saldırı, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.

ARBEDE ANLARI: BİBER GAZI VE TOMA DEVREYE GİRDİ

CHP milletvekillerinin de yer aldığı grubun barikatları yıkma çabası üzerine emniyet güçleri defalarca uyarıda bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan ve fiziki müdahaleye devam eden gruba karşı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yaşanan sert arbede sırasında barikatı aşmaya çalışan eylemcilere biber gazıyla müdahale edildi. Yolun kapatılması ve gerginliğin artması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN TAHLİYE ALANINDA PROVOKASYON

Tahliye alanına gelen CHP'li vekiller ve partililer, sloganlar atarak grubu provoke etti. Bina önünde toplanan kalabalık, yasal tahliye sürecini bir "eylem" sahasına çevirdi.

Grup üyelerinin barikatları zorlayarak polis memurlarıyla göğüs göğüse gelmesi ve yol kapatma eylemi yapması nedeniyle İzmir'in en işlek caddelerinden birinde trafik felç oldu.

"HUKUKSUZ İŞLEME "DUR" DİYEN İSE AK PARTİ KADROLARI OLDU"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabahın ilk ışıklarıyla koparılan 'Şafak baskını, malımıza çökülüyor' yaygarasının ardında bir mağduriyet değil, bir hukuk tanımazlık yatıyor. Eski DGM binaları olan bu tarihi miras, aslında devletin kurumu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tapulu malı. Ancak içeridekiler, bağımsız yargının tam üç kez verdiği tahliye kararını ellerinin tersiyle iterek açıkça işgalcilik yaptı. İstanbul'da mahkeme kararı bile olmadan gençlere hizmet eden onca kurumu kapı dışarı edenler, konu İzmir olunca kendi ülkelerinin kurumuna sanki bir 'Yunan vakfıymış' gibi düşmanca bakacak kadar çifte standart uyguladılar. Sahnede 'İzmir'in malı İzmir'de kalmalı' naraları atanların sicili ise bambaşka bir gerçeği fısıldıyor. Çok değil, yakın bir geçmişte aynı kişiler, bu tarihi mirası ihalesiz ve bedelsiz bir şekilde İstanbullu bir vakfın kullanımına sunmaya kalkmıştı. İzmir'in malını adeta uçurumun kenarından alan ve bu hukuksuz işleme "dur" diyen ise AK Parti kadroları oldu. Yani geçmişte İzmir'in malını başkalarına altın tepside peşkeş çekmeye kalkıp yargıdan dönenlerin, bugün utanmadan "malımıza çökülüyor" demesi tam bir ikiyüzlülüktür" dedi.

CHPli Dedenin tacizi ve Elifin şüpheli ölümüCHPli Dedenin tacizi ve Elifin şüpheli ölümüCHP'Lİ DEDE'NİN TACİZİ VE ELİF'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
CHP’li başkanlardan gönül belediyeciliğiCHP’li başkanlardan gönül belediyeciliğiCHP'Lİ BAŞKANLARDAN 'GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ'
CHPli belediyede hizmet yok rezalet varCHPli belediyede hizmet yok rezalet varCHP'Lİ BELEDİYEDE HİZMET YOK REZALET VAR
CHPli Bolu Belediyesine soruşturma: 3 kişi adliyeye sevk edildiCHPli Bolu Belediyesine soruşturma: 3 kişi adliyeye sevk edildiCHP'Lİ BOLU BELEDİYESİNE SORUŞTURMA: 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yaymandan CHP ve Özgür Özele tepkiYaymandan CHP ve Özgür Özele tepkiYAYMAN'DAN CHP VE ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ
Özgür Özelden Özkan Yalıma özel korumaÖzgür Özelden Özkan Yalıma özel korumaÖZGÜR ÖZEL'DEN ÖZKAN YALIM'A "ÖZEL" KORUMA
Taciz kurbanı Tuana’nın acılı ailesine ahlaksız teklif!Taciz kurbanı Tuana’nın acılı ailesine ahlaksız teklif!TACİZ KURBANI TUANA'NIN ACILI AİLESİNE AHLAKSIZ TEKLİF!

