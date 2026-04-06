İzmir’de Vakıf binaları tahliyesinde gerilim: CHP’li gruptan polise çirkin saldırı
İzmir'de mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen eski DGM binalarının tahliye süreci sırasında tam anlamıyla bir kaos yaşandı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli ve beraberindeki partili grup, hukuki süreci hiçe sayarak görevini yapan emniyet güçlerine saldırdı. Şehitler Caddesi'ni trafiğe kapatarak barikatları yıkmaya çalışan grup, polise yönelik ağır hakaretler ve ağza alınmayacak küfürler savurdu.
İzmir'in kalbinde, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullanılan eski DGM binalarında tahliye hareketliliği yaşandı.
TAHLİYE İŞLEMLERİ SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI
Sabahın erken saatlerinde bölgeye giden tahliye ekiplerine, emniyet güçleri de eşlik etti.
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, binaların çevresine barikat kurarak giriş-çıkışları kontrol altına aldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve belediye görevlilerinin katılımıyla içerideki taşınmazlara ilişkin tespit çalışmaları başlatılırken, iki binadaki her bir eşya için tek tek tutanak tutulduğu öğrenildi.
POLİSE HADSİZ SALDIRI VE AĞIR KÜFÜRLER
Ancak tahliye süreci, CHP'li belediye personeli ve partililerin bölgeye gelmesiyle bir anda şiddet eylemine dönüştü.
Belediye personeli ve beraberindeki grup, hukuki bir işlemi engellemek için polisin kurduğu barikatları hedef aldı. Şehitler Caddesi üzerinde yolu trafiğe kapatan grup, barikatları zorlayarak içeri girmeye çalıştı.
Bu esnada haddini aşan gruptaki bazı şahısların, kamu görevini yürüten polis memurlarına yönelik, "Or*** çocuğu" şeklinde ağza alınmayacak küfürler savurarak hakaretler yağdırdığı bildirildi. Emniyet güçlerine yönelik bu çirkin saldırı, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.