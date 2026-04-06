Vatandaşı çamura mahkum eden CHP'li başkandan skandal sözler: "Elinden geliyorsa sen yap"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Vatandaşı çamura mahkum eden CHP'li başkandan skandal sözler: "Elinden geliyorsa sen yap"

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerde devam eden yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük iddialarına bir yenisi eklendi: hizmet fiyaskosu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde aşırı yağışlar sonrası yollar çamurla dolarken, mağdur olan vatandaşların şikayetlerine CHP’li Belediye Başkanı Vahap Akay’ın yanıtı tepkilere yol açtı.

CHP idaresindeki yerel yönetimlerde yaşanan usulsüzlükler, rüşvet ağları ve irtikap skandalları her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Vatandaşın parasıyla hizmet üretmek yerine ideolojik kavgalar ve beceriksiz yönetim modelleriyle gündeme gelen CHP'li belediyeler, halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

CHP'NİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI YİNE SINIFTA KALDI

Bunun en çarpıcı ve son örneği ise Tekirdağ Çerkezköy'de yaşandı. İlçede günlerdir süren altyapı sorunları ve aşırı yağışlar, yolları geçilmez birer çamur deresine dönüştürdü. Sosyal belediyecilik sloganlarının arkasına sığınan CHP yönetiminin, Çerkezköy halkını nasıl bir çileye mahkum ettiği kameralara anbean yansıdı.

ÇERKEZKÖY SOKAKLARINDA ÇAMUR ÇİLESİ

Hizmetten yoksun bırakılan mahallelerde halk artık canından bezmiş durumda. Çerkezköy sokaklarının göle döndüğü, araçların ve yayaların çamur içinde kaldığı görüntüler tepkileri beraberinde getirdi.

Bölgedeki bu rezaleti yerinde incelemek amacıyla sokağa inen Belediye Başkanı Vahap Akay, karşılaştığı haklı tepkiler karşısında soğukkanlılığını koruyup çözüm vaat etmek yerine, vatandaşı hedef alan skandal ifadeler kullandı.

Vatandaşın çilesine kulak tıkayan Akay'ın tavrı, CHP'li belediyelerin vatandaşa bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'Lİ BELEDİYEDE HİZMET FİYASKOSU

"İNSANLARIN VERDİKLERİ OYLARIN KARŞILIĞI BU OLMAMALI"

Çileden çıkan bir vatandaş, mahallenin içler acısı halini Başkan Vahap Akay'ın yüzüne karşı dile getirdi. Vatandaş, "Mahallemizi 20 yıldır bu halde görmemiştik. Burada 4 aydır, hemen her iki haftada bir basın mensuplarını topluyorsunuz, onlar emek sarf ediyor ama hiçbir ilerleme yok. İnsanların verdikleri oyların karşılığı bu olmamalı. 2026 Çerkezköy'ünde, Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden birinde manzara bu olmamalı" sözleriyle tepkisini gösterdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ELİNDEN GELİYORSA YAP"

Vatandaşın sözleri karşısında CHP'li Vahap Akay, şok edici bir yanıt verdi. Kendi görev ve sorumluluğunu hiçe sayan Belediye Başkanı Vahap Akay, "Kardeşim elinden bir şey geliyorsa yap be ya! Söylüyorum işte be, elinden bir şey geliyorsa yap." ifadelerini kullandı.

Kendisine oy veren halkın sorununu çözmek yerine topu vatandaşa atan ve umursamaz bir dille "Yap be ya" diyerek geçiştiren Akay, sosyal medyada da büyük tepki topladı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

CHP ZİHNİYETİ BİR KEZ DAHA SINIFTA KALDI

Vatandaşın "Verilen oyların karşılığı bu değil" diyerek özetlediği durum, CHP'li belediyelerin yönetim beceriksizliğini bir kez daha tescilledi.

Dev bütçelerin nereye harcandığı merak konusu olurken, sanayi kenti Çerkezköy'ün çamur deryasında kaderine terk edilmesi "İşte CHP belediyeciliği" dedirtti.

