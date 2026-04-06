Vatandaşı çamura mahkum eden CHP'li başkandan skandal sözler: "Elinden geliyorsa sen yap"

Çileden çıkan bir vatandaş, mahallenin içler acısı halini Başkan Vahap Akay'ın yüzüne karşı dile getirdi. Vatandaş, " Mahallemizi 20 yıldır bu halde görmemiştik. Burada 4 aydır, hemen her iki haftada bir basın mensuplarını topluyorsunuz, onlar emek sarf ediyor ama hiçbir ilerleme yok. İnsanların verdikleri oyların karşılığı bu olmamalı. 2026 Çerkezköy'ünde, Türkiye'nin en büyük sanayi kentlerinden birinde manzara bu olmamalı " sözleriyle tepkisini gösterdi.

Vatandaşın çilesine kulak tıkayan Akay'ın tavrı, CHP'li belediyelerin vatandaşa bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bunun en çarpıcı ve son örneği ise Tekirdağ Çerkezköy'de yaşandı. İlçede günlerdir süren altyapı sorunları ve aşırı yağışlar, yolları geçilmez birer çamur deresine dönüştürdü. Sosyal belediyecilik sloganlarının arkasına sığınan CHP yönetiminin, Çerkezköy halkını nasıl bir çileye mahkum ettiği kameralara anbean yansıdı.

Vatandaşın parasıyla hizmet üretmek yerine ideolojik kavgalar ve beceriksiz yönetim modelleriyle gündeme gelen CHP'li belediyeler, halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.

CHP idaresindeki yerel yönetimlerde yaşanan usulsüzlükler, rüşvet ağları ve irtikap skandalları her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

"ELİNDEN GELİYORSA YAP"

Vatandaşın sözleri karşısında CHP'li Vahap Akay, şok edici bir yanıt verdi. Kendi görev ve sorumluluğunu hiçe sayan Belediye Başkanı Vahap Akay, "Kardeşim elinden bir şey geliyorsa yap be ya! Söylüyorum işte be, elinden bir şey geliyorsa yap." ifadelerini kullandı.

Kendisine oy veren halkın sorununu çözmek yerine topu vatandaşa atan ve umursamaz bir dille "Yap be ya" diyerek geçiştiren Akay, sosyal medyada da büyük tepki topladı.