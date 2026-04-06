CHP’li başkanlardan 'gönül belediyeciliği': Sevgilim olana ev, araba ve maaş bedava

ÖZEL KALEM OLARAK İŞE ALIP EVLENDİ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Muhittin Böcek'in işe alması için kendisine yönlendirdiği Konyaaltı Belediyesi'nde güvenlik personeli Yakup Önder'in eşi olan Seden Baştimur'u özel kalemi olarak işe almıştı. Bozbey, gönül ilişkisi yaşadığı Baştimur'la 2014'te evlenmişti. İkili eşlerinden boşanırken, o dönem Bozbey'in kızı Side Bozbey ise nikah fotoğraflarını "Annemle babamın evliliğini bitiren sebep" diyerek paylaşmıştı.

RÜŞVETLE REZİDANS Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman'la bir mekânda göz göze türkü söylediği görüntüler sonrasında yasak aşk rezaleti ortaya çıkmıştı. Akpolat ile Ağırman eşlerinden boşanıp evlenirken Akpolat'ın rüşvetten elde ettiği suç gelirini Ağırman'a nasıl aktardığı da belirlenmişti. Akpolat'ın Etiler Maya Rezidans'ta 16 milyon liraya satın aldığı evin evlenmeden önce Ağırman'ın erkek kardeşi üzerine geçirdiği ortaya çıkmıştı.

UŞAK'TAN BORNOVA'YA 'BANKAMATİKÇİ' SEVGİLİ



Ankara'da otel odasında 21 yaşındaki sevgilisi Seher Akay ile birlikte gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 4 ayrı sevgilisiyle kurduğu ağ ise pes dedirtti. Yalım'ın sevgililerinden Aslıhan Aksoy'un, Bornova Belediyesi'nde "bankamatik memuru" olarak yüksek maaşla işe başlatıldığı ve işe hiç gitmeden Avrupa turuna çıktığı ortaya çıktı. Yalım'ın bir diğer sevgilisi Ebru Yurtuluğ'a aldığı 1 milyon 180 bin liralık araç ve "Kocam teşekkür ederim evi aldın" mesajlarıyla belgelenen konut hediyeleri, milletin parasının nerelere akıtıldığını açıkça gösterdi.

Sabah'ın haberine göre; Bolu'da ise Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın belediye çalışanı Öznur Çağalı ile yaşadığı cinsel birliktelik ve "Benden başka kimle olabilirsin" içerikli mesajlaşmaları, makam odalarının nasıl gayrimeşru buluşma noktalarına dönüştüğünü tescilledi.