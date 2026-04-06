CHP’li başkanlardan 'gönül belediyeciliği': Sevgilim olana ev, araba ve maaş bedava
CHP'li başkanların yolsuzluk dosyaları açıldıkça, belediye kasasının sadece yollara değil, "gönül yollarına" da harcandığı ortaya çıktı. Bankamatik sevgililerden lüks araçlara kadar, aşkın faturası yine vatandaşa kesildi.
CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına giren detaylar, kamu kaynaklarının CHP'li başkanların yasak aşk yaşadığı kadınlara nasıl aktarıldığını ortaya koydu. İstanbul'dan Antalya'ya, Uşak'tan Bolu'ya kadar CHP'nin idaresindeki belediyelerde yaşananlar, liyakatin nasıl hiçe sayıldığını ve halkın parasının şahsi ilişkiler için nasıl kullanıldığını belgeledi. İşte örnekler:
SEVGİLİYE KADRO VE MİLYONLUK HEDİYE
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek K.'nin kariyerindeki hızlı yükseliş dikkat çekildi. Böcek'in sevgilisi Melek K., 2013'te belediyede "çaycı" olarak işe başlayıp, 10 yılda memur kadrosuna, ardından belediye iştiraki ALDAŞ'ta "iç denetçi" pozisyonuna yükseltildi. Belediye şoförleri Melek K.'ya tahsis edildi. Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise sevgilisi olan belediye çalışanı Büşra G.'ye değeri milyonlarca doları bulan lüks araç, saat ve ziynet eşyaları aldığı ortaya çıktı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN SEVGİLİSİNE KELEPİR DAİRE
"Çıkar Amaçlı Örgüt Kurma" suçlamasıyla tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu öne sürülen voleybolcu Derya Çayırgan'a maddi destek sağladığı ortaya çıkmıştı. Çayırgan'ın, İmamoğlu'nun daha önce villa ve dairelerine çöktüğü Kameroğlu İnşaat'a ait Beylikdüzü'ndeki Kameroğlu Metrohome projesinden 15 Haziran 2023'te ev aldığı ve bedeli 4 milyon 100 bin lira olan daire için sadece 800 bin lira ödediği belirlendi. Çayırgan, ödemenin neden eksik yapıldığına dair net bir açıklama getiremezken İmamoğlu'nun Çayırgan'a destek sağladığı, uyuşturucu soruşturmasındaki ifadelere de yansımıştı.