CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında rüşvet soruşturması kapsamında yakalanıp, gözaltına alınmasının ardından her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Kumar tatili, maaşlı sevgililer, pavyonunda çalışan personelin maaşını belediyeden ödetmesi ve rüşvete kadar uzanan süreçte yeni bir detay gündeme bomba gibi düştü. Yalım'ın CHP'den ihraç edileceği, destek verilmediği dedikoduları ortalıkta dolaşırken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. CHP'nin resmi avukatı Çağlar Çağlayan'ın bizzat Özgür Özel talimatıyla Yalım'ın vekilliğini üstlendiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı yolsuzluk soruşturması, CHP'li belediyelerdeki çürümeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında, 57 yaşındaki Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "Rüşvet", "İrtikap" ve "İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve kaldığı otelde sevgilisi S.A. ile birlikteyken gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Yalım'la birlikte 9 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında Yalım görevinden uzaklaştırılmasının ardından da şirketleri dahil tüm mal varlığını hakimlik kararıyla el konuldu. Ayrıca Yalım Garden ve Yalım Petrol şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.