Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Şüpheliler adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve magazin ile spor dünyasını sarsan ‘Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu’ kapsamında yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Aralarında Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan, Kerim Sabancı, Güzide Duran ve Fikret Orman'ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan yurt dışında olduğu öğrenilen Erçel, konuyla ilgili açıklama yaparken, Hakan ve Kerim Sabancı'nın firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun boğazdaki partilerine katılan VIP isimler olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri başladı. İfade işlemleri için 4 savcı görevlendirildi.

Gözaltına alınan Hakan Sabancı, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.(AA)

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

SOSYETEDE UYUŞTURUCU DEPREMİ!

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Erçel'le birlikte Kaan Mellart'ın da firari olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan Didem Soydan (AA)

KİMLER GÖZALTINDA?

Soruşturma dosyasında yer alan isimler ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İşte gözaltı kararı verilen isimler:

⏺Fikret Orman
⏺Burak Elmas
⏺Hakan Sabancı
⏺Kerim Sabancı
⏺Hande Erçel
⏺Didem Soydan
⏺Güzide Duran (Aksoy)
⏺Lütfiye Tuğçe Özbudak
⏺Sezgin Köysüren
⏺Ferhat Aydın
⏺Koray Serenli
⏺Onur Bükçü
⏺İsmail Behram Perinçekli
⏺Kaan Mellart
⏺Onur Talay
⏺Mustafa Tari

BURAK ELMAS SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında narkotik şube ekipleri tarafından aralarında Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Ünlüler polis ekipleri tarafından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirildi / DHA

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas (AA)

"YURT DIŞINDAYIM ÜLKEME DÖNECEĞİM"

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Erçel, "Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

Hande Erçel'den açıklama

SABANCI KARDEŞLER DE GÖZALTINDA

İş insanları Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı da devam eden soruşturma kapsamında yakalandı. Kerim Sabancı'nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı

FİKRET ORMAN VE GÜZİDE DURAN AYNI EVDEYDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sunucu Güzide Duran ve Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın aynı evde olduğu iddia edildi.

Fikret Orman ve Güzide Duran

GARİPOĞLU'NUN VIP KONUKLARI

Firari Kasım Garipoğlu'nun barmen ve şoför olarak hizmet eden isimler savcılığa verdikleri ifadelerinde partiye katılan çok sayıda ismi itiraf etmişti.

Firari Kasım Garipoğlu

Şoför İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılan isimlerin listesi tespit edilmişti. Partilere katılan isimler arasında Türkiye'nin dev holdinglerinden Sabancı Holding veliahtlarından Hakan Sabancı'nın adının da geçtiği ortaya çıkmıştı.

Firari Kasım Garipoğlu'nun evinden çıkanlar

İŞTE KASIM GARİPOĞLU'NUN UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİSİNE KATILAN İSİMLER

Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Mert Ayaydın, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı.

Firari Kasım Garipoğlu'nun villası

Burak Elmas sağlık kontrolünden geçirildi

LİSTEDE KİMLER VAR?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İşte o isimler:

Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari.

