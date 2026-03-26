Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Şüpheliler adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve magazin ile spor dünyasını sarsan ‘Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu’ kapsamında yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Aralarında Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan, Kerim Sabancı, Güzide Duran ve Fikret Orman'ın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan yurt dışında olduğu öğrenilen Erçel, konuyla ilgili açıklama yaparken, Hakan ve Kerim Sabancı'nın firari iş insanı Kasım Garipoğlu'nun boğazdaki partilerine katılan VIP isimler olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Ünlülere yönelik 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ında bulunduğu 14 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri başladı. İfade işlemleri için 4 savcı görevlendirildi.
16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Toplumun genel ahlakının ve toplum yapısı ile aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar, toplanan deliller hep birlikte değerlendirildiğinde, kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturmaya konu olay ile alakalı olarak İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış olup, 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.
2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Hande Erçel'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Erçel'le birlikte Kaan Mellart'ın da firari olduğu bildirildi.
KİMLER GÖZALTINDA?
Soruşturma dosyasında yer alan isimler ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İşte gözaltı kararı verilen isimler:
⏺Fikret Orman
⏺Burak Elmas
⏺Hakan Sabancı
⏺Kerim Sabancı
⏺Hande Erçel
⏺Didem Soydan
⏺Güzide Duran (Aksoy)
⏺Lütfiye Tuğçe Özbudak
⏺Sezgin Köysüren
⏺Ferhat Aydın
⏺Koray Serenli
⏺Onur Bükçü
⏺İsmail Behram Perinçekli
⏺Kaan Mellart
⏺Onur Talay
⏺Mustafa Tari
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında narkotik şube ekipleri tarafından aralarında Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı. Ünlüler polis ekipleri tarafından saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.