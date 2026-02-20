Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade verdi
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yaklaşık 2 saatlik ifade verdi. Denizli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de dosyaya "şüpheli" sıfatıyla dahil edildi.
"Uyuşturucu kullanımına yer temin etmek" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlamaları yöneltilen Denizli, 16 Şubat'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı.
2 SAAT İFADE VERDİ
Denizli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Lal Denizli yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.