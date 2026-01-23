CANLI YAYIN

Son dakika: Uyuşturucudan gözaltına alınan Esat Yontunç'a yurt dışına çıkış yasağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç adliyedeki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkeme sevk edildi. Yontunç, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmaları hız kesmeden devam ediyor...

Esat Yontunç / Kaynak: InstagramEsat Yontunç / Kaynak: Instagram

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ünlülere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası önemli bir gelişme yaşandı.

Esat Yontunç adliyeye sevk edildi / İHAEsat Yontunç adliyeye sevk edildi / İHA

Yontunç, Kıbrıs'tan İstanbul'a dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından dün sağlık kontrolünden geçirilen Esat Yontunç, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Yontunç'un sosyal medya açıklaması Yontunç'un sosyal medya açıklaması

"İLK UÇAKLA ÜLKEME DÖNECEĞİM" DEMİŞTİ

Yakalama kararının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut / A Haber arşiv Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut / A Haber arşiv

NE OLMUŞTU?

Yontunç hakkında yakalama kararının fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından çıkarıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah erken saatlerinde düğmeye basıldı. Magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı 7 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte, dev ilaç firması Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

FUHUŞ VE UYUŞTURUCU KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇLAMASI!

Yurt dışında firari olduğu saptanan şüphelilerden birinin kimliği ortaya çıktı. Bu ismin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu açıklandı. Yontunç hakkında dün yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç'a yöneltilen suçlamaların da fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçları olduğu açıklanmıştı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü. Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

GENÇAL TUTUKLANDI 3 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Savcılığa ifade veren Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, Bilal Hancı, 'Konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrolle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulaması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda karar verdi Gençal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

