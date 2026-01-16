Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Çağla Boz (ahaber.com.tr)

5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alınırken gözaltına alınan isimlerden birinin Çağla Boz olduğu öğrenildi. Boz'un evinde 11 adet sentetik hap ele geçirildi.

ÜMİT KARAN'A TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İstanbul Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.Hakimlik Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Şüpheli Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi.

Bu arada, tutuklanması istenen şüpheli Nazlıcan Taşkın ise adliyedeki işlemleri sırasında hastaneye kaldırıldığı için hakimlik sorgusu yapılamadı. Şüphelinin, sorgusu hastanedeki işlemlerinin ardından yapılacağı öğrenildi.

İŞTE SORUŞTURMADA TUTUKLANAN DİĞER İSİMLER;

1) Ümit Karan

2-) Timuçin Ünal

3-) Gökmen Gürdeğir

4-) Orhan Aydın

5-) Emircan Şahin

6-) Emre Yalçın

7-) Gökhan Gümüş

8-) Nuray İstek

9-) Deniz Berk Cengiz

10-) Murat Sönmez

11-) Hakan Tunçbilek

12-) Ahmet Şaşmaz

13-) Melis Sabah

Adliyeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün 18 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün yapılan açıklamada ise 5 kişinin daha gözaltına alındığı, gece saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı ve toplam şüpheli sayısının 23'e yükseldiği belirtildi" ifadelerini kullandı. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiğini belirten Mercan, sürecin savcılık sorgularıyla devam edeceğini aktardı.