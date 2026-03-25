Ünlülere uyuşturması soruşturmasında yeni dalga! 7 isim gözaltında: Aralarında Fikret Orman da var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve magazin ile spor dünyasını sarsan ‘Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu’ kapsamında yeni bir adım atıldı. Soruşturma çerçevesinde Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan, Kerim Sabancı, Güzide Duran ve Fikret Orman gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.
LİSTEDE KİMLER VAR?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İşte o isimler:
— Hande Erçel
— Hakan Sabancı
— Burak Elmas
— Didem Soydan
— Kerim Sabancı
— Güzide Duran
— Fikret Orman
KERİM SABANCI'YA YURT DIŞI DÖNÜŞÜNDE GÖZALTI
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı gözaltına alındı. Kerim Sabancı'nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi
BEŞİKTAŞ'IN ESKİ BAŞKANI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ı gözaltına aldı. Orman ile birlikte Güzide Duran'ın da aynı operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.