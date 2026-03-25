CANLI YAYIN

Ünlülere uyuşturması soruşturmasında yeni dalga! 7 isim gözaltında: Aralarında Fikret Orman da var

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ünlülere uyuşturması soruşturmasında yeni dalga! 7 isim gözaltında: Aralarında Fikret Orman da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve magazin ile spor dünyasını sarsan ‘Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu’ kapsamında yeni bir adım atıldı. Soruşturma çerçevesinde Hande Erçel, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Didem Soydan, Kerim Sabancı, Güzide Duran ve Fikret Orman gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel Hakan Sabancı ve Hande Erçel

LİSTEDE KİMLER VAR?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İşte o isimler:

— Hande Erçel
— Hakan Sabancı
— Burak Elmas
— Didem Soydan
— Kerim Sabancı
— Güzide Duran
— Fikret Orman

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Burak Elmas gözaltına alındıGalatasaray Kulübü eski başkanlarından Burak Elmas gözaltına alındı

KERİM SABANCI'YA YURT DIŞI DÖNÜŞÜNDE GÖZALTI

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Hakan Sabancı ve kardeşi Kerim Sabancı gözaltına alındı. Kerim Sabancı'nın yurt dışı dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman gözaltına alındıÜnlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman gözaltına alındı

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ BAŞKANI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'ı gözaltına aldı. Orman ile birlikte Güzide Duran'ın da aynı operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Dilek İmamoğlunun kardeşi tutuklandıDilek İmamoğlunun kardeşi tutuklandıDİLEK İMAMOĞLU'NUN KARDEŞİ TUTUKLANDI
Lal Denizli uyuşturucudan ifade verdiLal Denizli uyuşturucudan ifade verdiLAL DENİZLİ UYUŞTURUCUDAN İFADE VERDİ
Esat Yontunça yurt dışına çıkış yasağı!Esat Yontunça yurt dışına çıkış yasağı!ESAT YONTUNÇ'A YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI!
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında gelişmeÜnlülere uyuşturucu soruşturmasında gelişmeÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GELİŞME
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandıEski futbolcu Ümit Karan tutuklandıESKİ FUTBOLCU ÜMİT KARAN TUTUKLANDI
Ünlü isimler adliyede!Ünlü isimler adliyede!ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEDE!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın