Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan'a saldırısına kınama

İŞGAL ORDUSU 4 KOLDAN SALDIRIYA GEÇTİ

Operasyonun detaylarına ilişkin İsrail tarafı, 91. Tümen'in Lübnan'ın güneydoğusuna saldırılar düzenlediğini, 146. Yedek Tümen'in güneybatıya konuşlandığını ve 36. Tümen'in ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Kara unsurlarının harekete geçmesinden önce İsrail'in bölgeyi şiddetli hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "IDF, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kilit kalelerine karşı sınırlı ve hedefli kara operasyonlarına başladı. Bu faaliyet, bölgede faaliyet gösteren militanların etkisiz hale getirilmesi ve terör altyapısının ortadan kaldırılmasını içeren daha geniş kapsamlı savunma çabalarının bir parçası olarak, ileri bir savunma hattı oluşturmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu adımın, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlar için ek bir güvenlik katmanı oluşturması hedefleniyor" denildi.