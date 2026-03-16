Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan'a saldırısına kınama
Katil İsrail, Lübnan’ın güneyine yönelik başlattığı hukuksuz işgal girişiminde vites yükseltti. “Tampon bölge” bahanesiyle başlattığı kara saldırılarını genişletme kararı alan işgal ordusu, kilit noktaları hedef alarak Lübnan topraklarındaki operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bölgeye askeri sevkiyatını artıran İsrail, havadan ve denizden düzenlediği bombardımanlarla sivilleri hedef alırken, Türkiye ise söz konusu kara harekâtını en güçlü biçimde kınadı.
Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde başlattığı kilit noktalara yönelik kara operasyonlarını genişlettiğini duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı bir "tampon bölge" oluşturma amacıyla başlatıldığı ileri sürülürken, bölgeye önceden yoğun asker takviyesi yapıldığı bildirildi.
İŞGAL ORDUSU 4 KOLDAN SALDIRIYA GEÇTİ
Operasyonun detaylarına ilişkin İsrail tarafı, 91. Tümen'in Lübnan'ın güneydoğusuna saldırılar düzenlediğini, 146. Yedek Tümen'in güneybatıya konuşlandığını ve 36. Tümen'in ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar gerçekleştirdiğini kaydetti. Kara unsurlarının harekete geçmesinden önce İsrail'in bölgeyi şiddetli hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "IDF, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kilit kalelerine karşı sınırlı ve hedefli kara operasyonlarına başladı. Bu faaliyet, bölgede faaliyet gösteren militanların etkisiz hale getirilmesi ve terör altyapısının ortadan kaldırılmasını içeren daha geniş kapsamlı savunma çabalarının bir parçası olarak, ileri bir savunma hattı oluşturmayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu adımın, İsrail'in kuzeyinde yaşayanlar için ek bir güvenlik katmanı oluşturması hedefleniyor" denildi.
ANKARA'DAN SERT TEPKİ: EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ
İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak başlattığı kara harekatına Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını kınayan bir mesaj yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını bu kez Lübnan'da hayata geçirmesi bölgede yeni bir insani felakete yol açacaktır. Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden bu saldırılar karşısında Lübnan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.