Avrupalı siyasetçilerin coğrafya sınavı! İran diye Türkiye'yi gösterdiler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları dünya gündemindeki sıcaklığını korurken, Avrupa Parlamentosu üyelerinin sergilediği cehalet "bu kadarına da pes" dedirtti. Bir televizyon muhabirinin Strasburg'da elinde haritayla gerçekleştirdiği röportajlarda; AB Bakanı'ndan milletvekillerine kadar pek çok isim, saldırıların hedefindeki İran'ın yerini haritada bulamadı. Kimi İran yerine Bulgaristan'ı, kimi Suudi Arabistan'ı, kimi ise Türkiye'yi işaret etti.

Strasburg'daki Avrupa Parlamentosu binasına giden muhabir, siyasetçileri tek tek durdurarak Avrupa ve Orta Doğu haritası üzerinde İran'ın yerini göstermelerini istedi. AVRUPALI SİYASETÇİLER HARİTADA İRAN'I BULAMADI!

İlk isim olan Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Benjamin Haddad, muhabirin "İran'dan bahsediyoruz, İran nerede?" sorusuna tam bir yanıt veremezken, harita üzerinde "Hürmüz burada" diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı ancak İran'ın tam konumunu işaret edemedi.

BULGARİSTAN'I İRAN SANDI! Röportajdaki ikinci isim olan siyasetçi Emma Rafowicz'in sergilediği performans ise sosyal medyada alay konusu oldu. Muhabirin sorusu üzerine haritaya bir süre sessizce bakan Rafowicz, Orta Doğu'daki İran yerine Avrupa'nın göbeğindeki Bulgaristan'ı işaret ederek büyük bir gafa imza attı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Strasburg'un eski Belediye Başkanı Fabienne Keller, kendisine yöneltilen soru üzerine haritaya yöneldi ancak İran diye Türkiye'yi gösterdi. Bölge siyaseti hakkında kararlar alan isimlerin komşu ülkeleri dahi karıştırması tepki topladı. Avrupa Parlamentosu Üyesi David Cormand da İran yerine Suudi Arabistan'ı işaret eden isimler kervanına katıldı.

"YÜRÜYEN ANSİKLOPEDİ DEĞİLİZ" SAVUNMASI İran'ın yerini bilemeyen David Cormand, durumun şaşkınlığı üzerine ilginç bir savunma yaptı. Cormand, "Her alanda bilgi sahibi olamayız. Öğrenecek çok konu var. Yürüyen ansiklopedi değiliz. En iyisini öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Karar verici mekanizmalarda yer alan isimlerin, savaşın eşiğindeki bir ülkenin coğrafi konumuna bu kadar uzak olması hayret uyandırdı.