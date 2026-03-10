CHP'li isimden kendi partisine 'hırsızlık' savaşı! Buca'da kazan kaynıyor

İzmir'de 2004 yerel seçimlerinde CHP'den Buca belediye başkan aday adayı olan avukat Cavit Orhan açtı ağzını yumdu gözünü. CHP'li Cavit Orhan partisine yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Sizi ben ele vereceğim. Benden öncekiler iyi anlatamamış sanırım. Bizim yanımızda her şeyi konuşup, hırsızları bilerek öyle veya böyle sebeple, iş beklentisi, aş beklentisi ile bile bile bu hırsızlara destek verenler. Size de yazıklar olsun. Aç kalın ulan. Aç kalmak namussuzluğa destek olmaktan iyidir. Buca'nın hırsızları bekleyin başlıyoruz' ' diye yazdı.

Cavit Orhan paylaşımında CHP'li Buca Belediyesi'ne bağlı Üzümkent ve Kızılçullu şirketlerine işaret etti. Orhan, ''Üzümkent, Kızılçullu ve diğerleri. Şaşıracaksınız. Bak aramayın başka sorumlu. Varsa eskiler iptal. Öyle evine adam gönderip dövdürdüğünüz garibanlara benzemem ben. Sizin o kokocu, kolu jiletlileriniz de beni korkutmaz. Aha da ilan ediyorum. Ben varım. Kimseyi tehdit etmeyin. Dövmeyin. Gelin, benim bundan sonra sorumlu'' dedi.

Cavit Orhan, "Murat Işık!.. Ya sen bizi çağırıp, bu adamların yolsuzluk yaptığını, sahte doğrudan temin işleri olduğunu anlatmadın mi? O firmaların vergi levhalarını sen getirmedin mi? Ne oldu da sen bunlarla uzlaştın. Saat öğlen 1.5'ta adaylık yemini edip, 5 saat sonra başkasının elini neden kaldırdın? Hırsız dediğin adamların neden genel müdürlüğünü yapıyorsun? Her şey tanıklı, ispatlı. Başlıyoruz. Haaa bir de Altun İnşaat'ı anlatmıştın bize. Şimdi hatırladım" dedi.