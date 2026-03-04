CHP'li Buca'da yine çöp krizi! "Nefes alamıyoruz" diyen belediye işçilerinden eylem

CHP yönetimindeki Buca Belediyesi’nde çöp krizi büyüyor. Temizlik İşleri şantiyesinde biriken atıklar ve ağır hijyen sorunları nedeniyle işçiler “Nefes alamıyoruz” diyerek iş bırakma eylemi başlattı. DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube, insan sağlığını tehdit eden koşullar düzeltilene kadar şantiyeye giriş-çıkış yapılmayacağını duyurdu. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerinde yönetmeliğe aykırı atık depolaması nedeniyle belediyeye 7 milyon lirayı aşan ceza kesildiği ortaya çıktı.

Buca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde insan sağlığına aykırı şartlar, biriken çöpler ve oluşan hijyen sorunları sebebiyle vatandaşın ardından şimdi Buca Belediyesi işçileri de isyan etti. Şantiyedeki ağır koku ve hijyen eksikliğine dikkat çeken işçiler, can güvenliği ve sağlık riskleri nedeniyle şantiyeyi kapatma kararı aldı.

"NEFES ALMA ŞANSI KALMAMIŞTIR"

Konuya ilişkin DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube tarafından yapılan basın açıklamasında, şantiyedeki durumun katlanılamaz boyutlara ulaştığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buca Belediyesi Temizlik İşleri şantiyesinde yükselen çöp dağları, ortaya yayılan pis koku ve şantiye alanını dolduran pis çöp sularıyla iç içe çalışmaya devam ediyoruz. Buca sokaklarından topladığımız binlerce ton çöp şantiyemize boşaltılmıştır. Artık şantiyede hiçbir canlının nefes alma şansı kalmamıştır. 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'na istinaden, bu iş yerinde üyelerimizin her türlü pisliğe ve mikroba maruz kalmasıyla can sağlığı riski en üst düzeye çıkmıştır."

ŞANTİYE GİRİŞE KAPATILDI

Sendika yönetimi, bugün itibarıyla eylem sürecinin başladığını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda, temizlik işleri şantiyesine hiçbir şekilde giriş-çıkış yapılmayacağı, araç şoförleri, kolcular ve şantiye içi personelinin mesai saatlerinde kartlarını basarak şantiye girişinde bekleyeceği, diğer birimlerdeki üyelerin ise çalışmalarına devam edeceği, işçilerin ikinci bir bilgilendirmeye kadar şantiyeye girmeyeceklerini ve hijyen şartlarının iyileştirilmesini bekledikleri ifade edildi.

7 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE CEZA KESİLMİŞTİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı denetimde Mustafa Kemal Mahallesi'nde Buca Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan şantiye alanında atık depolandığı belirlenmiş, evsel atıkların geniş bir alana yayıldığı tespit edilmişti. Yönetmeliklerde tarif edilen yöntemlere aykırı atık depolaması sebebiyle Çevre Kanunu kapsamında Buca Belediyesi'ne yaptırım uygulanmış, belediyenin aynı adreste son 3 yıl içinde bu fiili 3'ncü kez tekrarlaması sebebiyle ceza tutarı 3 kat daha arttırılarak 7 milyon 38 bin 954 lira ceza kesilmişti.