CHP'li Buca Belediyesi’nde maaş krizi büyüyor! 2 bin belediye çalışanı grevde
İzmir’in 500 bin nüfuslu en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da belediye çalışanlarının maaş çilesi bitmek bilmiyor. Yaklaşık 5 aydır ödemelerini düzenli alamayan ve son 40 gündür tek kuruş maaş yatırılmayan 2 bin işçi ve memur, DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube öncülüğünde 5. kez iş bırakma eylemi başlattı. Belediye yönetiminin protokol sözlerini tutmaması üzerine sabah saatlerinde tüm birimlerde kontak kapatan çalışanlar, belediye binası önünde alkış ve ıslıklarla yönetimi protesto etti.
Belediye yönetiminin verdiği sözleri tutmaması üzerine tüm birimlerde kontak kapatan çalışanlar, belediye binası önünde eylem yaparak yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi.
MAAŞLAR YATMADI, BIÇAK KEMİĞE DAYANDI
Buca Belediyesi'nde çalışan binlerce işçinin aylardır süren mağduriyetini yerinde takip eden A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Buca Belediyesi'nde çalışan 2.000 işçi ve memurun çilesi bitmiyor. Yyaklaşık 5 aydır maaşlarını düzenli olarak alamıyorlar ve 40 günün üzerinde bir süredir tek kuruş ödeme yapılmadı" sözleriyle yaşanan krizi aktardı.
İşçilerin artık sabrının taştığını belirten Er, "DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube yeniden iş bırakma eylemi kararı verdi ve sabah 08:30'dan itibaren Buca Belediyesi'ndeki bütün birimlerde, temizlik işleri de dahil çalışanlar iş bıraktı" ifadelerini kullandı.