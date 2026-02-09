CANLI YAYIN

CHP'li Buca Belediyesi’nde maaş krizi büyüyor! 2 bin belediye çalışanı grevde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'li Buca Belediyesi’nde maaş krizi büyüyor! 2 bin belediye çalışanı grevde

İzmir’in 500 bin nüfuslu en büyük ilçelerinden biri olan Buca’da belediye çalışanlarının maaş çilesi bitmek bilmiyor. Yaklaşık 5 aydır ödemelerini düzenli alamayan ve son 40 gündür tek kuruş maaş yatırılmayan 2 bin işçi ve memur, DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube öncülüğünde 5. kez iş bırakma eylemi başlattı. Belediye yönetiminin protokol sözlerini tutmaması üzerine sabah saatlerinde tüm birimlerde kontak kapatan çalışanlar, belediye binası önünde alkış ve ıslıklarla yönetimi protesto etti.

İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Buca'da belediye çalışanlarının maaş krizi büyüyor. Yaklaşık 5 aydır ödemelerini düzensiz alan, son 40 gündür ise tek kuruş maaş alamayan 2 bin işçi ve memur, DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube öncülüğünde yeniden iş bıraktı.

CHP'li Buca Belediyesi’nde maaş krizi büyüyor! 2 bin belediye çalışanı grevde - 1

Belediye yönetiminin verdiği sözleri tutmaması üzerine tüm birimlerde kontak kapatan çalışanlar, belediye binası önünde eylem yaparak yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi.

CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ'NDE MAAŞ KRİZİ BÜYÜYOR

MAAŞLAR YATMADI, BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Buca Belediyesi'nde çalışan binlerce işçinin aylardır süren mağduriyetini yerinde takip eden A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Buca Belediyesi'nde çalışan 2.000 işçi ve memurun çilesi bitmiyor. Yyaklaşık 5 aydır maaşlarını düzenli olarak alamıyorlar ve 40 günün üzerinde bir süredir tek kuruş ödeme yapılmadı" sözleriyle yaşanan krizi aktardı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

İşçilerin artık sabrının taştığını belirten Er, "DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube yeniden iş bırakma eylemi kararı verdi ve sabah 08:30'dan itibaren Buca Belediyesi'ndeki bütün birimlerde, temizlik işleri de dahil çalışanlar iş bıraktı" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

İŞÇİLER TEFECİNİN ELİNE DÜŞTÜ: PROTOKOLLER RAFA KALKTI

Belediye yönetiminin işçilere verdiği sözleri tutmadığını vurgulayan Tayfun Er, "Buca Belediyesi ve Belediye Başkanı işçilerle bir protokol imzaladı ancak o protokolün gereği yerine getirilmedi. Bundan dolayı çalışanlar ev kiraları, okul taksitleri ve mutfak masrafları konusunda oldukça zor durumdalar; hatta tefecilerden para almak zorunda kalanlar var" sözleriyle emekçilerin düştüğü darboğazı gözler önüne serdi.

Er, belediye yönetiminin yaşanan bu drama karşı hiçbir reaksiyon göstermediğini de sözlerine ekledi.

Fotoğraf (ahaber.com.tr)Fotoğraf (ahaber.com.tr)

BUCA'DA ÇÖP DAĞLARI YENİDEN HORTLAYACAK

Geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan çöp krizinin bir benzerinin kapıda olduğunu hatırlatan Er, "Temizlik işleri çalışmayınca 500 bin nüfusun yaşadığı Buca'da yeniden çöp yığınları oluşmaya başlayacak ve bu kriz doğrudan vatandaşa yansıyacak" dedi.

Eylemlerin kararlılıkla süreceğine dikkat çeken Er, "Belediye önündeki bu eylem 5. kez yapılıyor ve çözüm bulunana kadar devam edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın