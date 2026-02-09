CHP'li Buca Belediyesi’nde maaş krizi büyüyor! 2 bin belediye çalışanı grevde

Fotoğraf (ahaber.com.tr)

İŞÇİLER TEFECİNİN ELİNE DÜŞTÜ: PROTOKOLLER RAFA KALKTI

Belediye yönetiminin işçilere verdiği sözleri tutmadığını vurgulayan Tayfun Er, "Buca Belediyesi ve Belediye Başkanı işçilerle bir protokol imzaladı ancak o protokolün gereği yerine getirilmedi. Bundan dolayı çalışanlar ev kiraları, okul taksitleri ve mutfak masrafları konusunda oldukça zor durumdalar; hatta tefecilerden para almak zorunda kalanlar var" sözleriyle emekçilerin düştüğü darboğazı gözler önüne serdi.

Er, belediye yönetiminin yaşanan bu drama karşı hiçbir reaksiyon göstermediğini de sözlerine ekledi.