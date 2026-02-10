Hizmet değil mağduriyet belediyesi: Buca! İşçi emeğinin karşılığını istiyor belediye ne yapıyor?

İzmir Buca Belediyesi'nde maaş krizi patlak verdi. Yaklaşık 2 bin belediye işçisi, 40 gündür maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. Sendika, yarın ödeme yapılacağı iddiaları üzerine eyleme bir gün ara verdi. Maaş krizinin gölgesinde belediyede yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ise tepkileri daha da artırdı.

İzmir Buca Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 2 bin işçi, 40 gündür maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube'nin kararıyla belediye önünde toplanan işçiler, hem biriken alacaklarını istedi hem de belediye yönetimini protesto etti. İZMİR'DE BELEDİYE İŞÇİLERİNİN MAAŞ İSYANI Maaş krizinin derinleştiği ilçede işçiler ekonomik olarak zor günler geçirirken, belediyede yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu da gündeme bomba gibi düştü.

MAAŞLAR ÖDENMEYİNCE İŞ BIRAKMA KARARI ALINDI Buca Belediyesi'nde yaşanan finansal kriz, işçileri sokağa döktü. A Haber Muhabiri Tayfun Er, "İzmir Buca Belediyesi'nde çalışan 2 bine yakın çalışan, 40 gündür maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle DİSK Genel-İş 6 No'lu Şube geçtiğimiz gün eylem kararı almıştı ve iş bırakma eylemine başlamıştı" sözleriyle süreci başlatan gelişmeleri aktardı.

Belediye önünde bekleyişini sürdüren işçilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Tayfun Er, "Bütün gün burada hem belediyeyi protesto ettiler hem de haklarını aradılar. Kolay değil, 40 gündür maaşları yatmıyor. Pek çok çalışanın, özellikle başta kiracılar olmak üzere tefecilerin eline düştüğü bilgisi de var" ifadelerini kullandı.

SENDİKA EYLEME BİR GÜNLÜK ARA VERDİ Maaşların ödenmesi noktasında yaşanan yeni gelişme, eylemin seyrini geçici olarak değiştirdi. Muhabir Tayfun Er, "İddialara göre kasada olan yaklaşık 70 milyonla birlikte İller Bankası'ndan gelen 100 milyonun üzerindeki parayla, yarın personele maaşlarının ödeneceği iddiaları var. Bundan dolayı sendika inisiyatif kullanarak bir günlük eylemi durdurdu" dedi. İşçilerin düzenli ödeme alamamasının kronik bir sorun haline geldiğini belirten Tayfun Er, "Geçtiğimiz yıldan bu yana 5. kez iş bırakma eylemi yapıldı. Bu ödemelerin aralıklarla yapılması ve düzenli maaş alamamaları en büyük finansal sıkıntı. Hepsinin çoluğu çocuğu var, kirası var, kredi borçları var" sözleriyle işçilerin içinde bulunduğu zor durumu dile getirdi.