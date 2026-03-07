MSB kaynakları duyurdu: KKTC'ye F-16 uçakları konuşlandırılabilir

(Fotoğraf: AA)

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre bölgede devam eden ABD/İsrail-İran gerilimi nedeniyle kademeli planlamalar devreye alındı.

"KADEMELİ PLANLAMALAR YAPILMAKTADIR"

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerine yer verildi.

KKTC'DE GÜVENLİK ALARMI VE F-16 SEÇENEĞİ

Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, "İran'ın Kıbrıs Rum kesimindeki İngiliz üslerini hedef alan füze saldırılarının ardından, KKTC'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16 uçaklarını bölgesel konuşlandırması ihtimali gündeme gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü senaryoya hazır durumdadır. Bu seçenekle günlerde Türk F-16'larını KKTC semalarında görebiliriz" ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE NATO'NUN TÜRKİYE SINAVI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğine dikkat çeken Murat Akgün, Türkiye'nin hem İran hem de ABD ile doğrudan görüşme yapabilen nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Akgün, "Erdoğan, Trump'tan Pezeşkiyan'a, NATO Genel Sekreteri'nden Almanya Başbakanı'na kadar geniş bir yelpazede temaslarını sürdürmektedir" dedi. Bölgedeki NATO varlığına da değinen Akgün, "İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına girmek üzereyken NATO imkanlarıyla etkisiz hâle getirilen füzeler, Türkiye'nin ittifak içindeki kilit rolünü ve kolektif güvenliğe katkısını bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

ANKARA'NIN KIRMIZI ÇİZGİLERİ: SINIR GÜVENLİĞİ VE ATEŞKES

Ankara'nın stratejisinin temel taşlarını açıklayan Murat Akgün, "Türkiye için öncelikli özgürlük, sınır güvenliğidir. Bunun yanı sıra sivil hedeflerin zarar görmemesi için acilen bir ateşkes sağlanmalı ve çatışmaların çözümünde diplomasi ön plana çıkarılmalıdır" ifadeleriyle Türkiye'nin bölgedeki barışçıl duruşunu özetledi.

6 MADDEDE İRAN İSRAİL SALDIRILARI

ABD ve İsrail neden İran'a saldırdı?

Müzakereler sürmesine rağmen bölgede artan gerilim ve stratejik hedefler nedeniyle askeri hamle yapıldı.

İran saldırılara nasıl karşılık verdi?

İran, İsrail ve ABD'nin bazı üslerini hedef alarak bölgesel karşı saldırılar düzenledi.

Saldırılarda can kaybı ne kadar oldu?

İran Sağlık Bakanlığı'na göre 926 kişi hayatını kaybetti; aralarında üst düzey yetkililer de bulunuyor.

KKTC güvenliği neden gündeme geldi?

Bölgede artan gerilim nedeniyle Türkiye, KKTC'nin güvenliğini sağlamak için kademeli planlamalar başlattı.

F-16'ların adaya konuşlanması gündemde mi?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-16 uçaklarının adaya konuşlandırılmasının değerlendirilen seçeneklerden biri olduğunu açıkladı.

Bölgede gerilim daha da büyür mü?

Uluslararası gözlemciler, tarafların hamlelerine bağlı olarak gerilimin artabileceğini değerlendiriyor.