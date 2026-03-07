CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk krizi partiyi böldü: Skandalın ardından istifa depremi

BÖL, PARÇALA, YÖNET ANLAYIŞI VAR'

Açıklamada özellikle parti yönetiminin tutumuna dikkat çekilerek, "böl, parçala, yönet anlayışının" hem parti içinde hem de belediye yönetiminde ciddi sorunlara yol açtığı savunuldu. Parti kadrolarına güven duyulmamasının Bayrampaşa'daki siyasi ortamı zedelediğini belirten iki isim, yaşananların hem belediye çalışmalarına hem de yerel siyasete zarar verdiğini dile getirdi.

VATANDAŞIN SORUNLARINA ODAKLANMAK İÇİN PARTİ DEĞİŞTİRİLDİ

Çınar ve Yarka, Bayrampaşa'da daha sağlıklı bir siyasi iklim oluşturulmasına katkı sunmak ve ilçe halkının sorunlarına daha fazla odaklanabilmek amacıyla CHP'den ayrılma kararı aldıklarını belirtti. Açıklamada, belediye meclisindeki görevlerini DSP çatısı altında sürdürecekleri ve Bayrampaşa halkının sorunlarının takipçisi olmaya devam edecekleri kaydedildi.