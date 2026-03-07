CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk krizi partiyi böldü: Skandalın ardından istifa depremi
İstanbul’un kalbinde CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde patlak veren rüşvet, yolsuzluk ve zimmet skandalı derinleşiyor. Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından sular durulmazken, CHP çatısı altında büyük bir parçalanma yaşandı. Parti yönetiminin “böl, parçala, yönet” stratejisine isyan eden iki meclis üyesi, zehir zemberek açıklamalarla istifa etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, CHP'li belediyelerdeki kirli ilişkileri bir kez daha gözler önüne serdi. Rüşvet alma, kamu ihalelerine fesat karıştırma ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 16 Eylül 2025 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mutlu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla belediye meclisinde yapılan oylamada, AK Partili İbrahim Akın Belediye Başkan Vekili seçilerek görevi devraldı. Ancak bu değişim, CHP içindeki büyük krizin sadece başlangıcı oldu.
Bu sürecin ardından Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dikkat çeken bir siyasi gelişme daha yaşandı. Cenk Çınar ve Yaşar Yarka, mensubu oldukları Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu.
İki meclis üyesi, çalışmalarını bundan sonra Demokratik Sol Parti bünyesinde sürdüreceklerini açıkladı. Bayrampaşa Belediyesi'ne istifa dilekçelerini ileten Çınar ve Yarka, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada parti yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Açıklamada, parti içinde uzun süredir dile getirilen sorunların görmezden gelindiği ve eleştirenlerin "muhalif" olarak yaftalandığı ifade edildi.
'İTİRAZLARIMIZ DİKKATE ALINMADI'
İki meclis üyesi, belediye yönetiminde yapılan bazı görevlendirmelerin Bayrampaşa'ya ve partiye katkı sağlamadığını düşündüklerini belirterek, bu konudaki itirazlarını defalarca dile getirdiklerini söyledi. Ancak bu eleştirilerin dikkate alınmadığını vurgulayan Çınar ve Yarka, "toplumdan gelen şikâyet ve talepleri yönetime ilettiklerinde" suçlanan tarafın kendileri olduğunu ifade etti.