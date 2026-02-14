İBB'nin beceriksizliği Bayrampaşa'yı enkaza çevirdi: 6 yıllık zulüm
İstanbul Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde AK Parti döneminde sürekli gelişen dönüşüm projesi, CHP'li İBB yönetiminin ihmalkarlığı ve iş bilmezliği nedeniyle adeta bir yıkıma dönüştü. Yaklaşık 10 bin konutluk dev proje AK Parti tarafından bitirilen ilk etabının ardından, 2019'dan bu yana bölgedeki tek bir ilerleme kaydedilmedi. AK Parti İBB Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, mahalledeki yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi verildiğini, yaşanan skandalın perde arkasını A Haber'e anlattı.
İstanbul Bayrampaşa'da geride bıraktığınız dönüşümle yola çıkanların, İBB'nin ihmalkarlığı nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor.
AK Parti döneminde rekor sürede tamamlanan konutların ardından, CHP yönetimindeki İBB'nin projeyi durdurmayı durdurması adeta bir kalıntı alan oldu. Tapularını alamayan, haksız adaletlerle karşı karşıya kalan ve yıkılanlar arasında yaşamak zorunda bırakılan İsmetpaşa Mahallesi sakinlerinin feryadını İBB AK Parti Meclis Üyesi Ali Cengiz Yılmaz, A Haber ekranlarında dile getirdi.
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim'e konuşan İBB AK Parti Meclisi Ali Cengiz Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz alan AK Partili İBB tarafından planlanan, Bayrampaşa gibi çarpık bir kentleşmenin olduğu bir yerde çok önemli bir dönüşüm projesinin başlangıç noktası. İçinde bulunduğumuz alan aslında boşaltılan bir yer. Burası ilk etapta AK Partili İBB tarafından 10 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi olarak planlandı. " dedi
Yılmaz, AK Parti döneminde sadece 3 yıl içinde 2.500 konutun tamamlanarak kalıcı depreme dayanıklı evlere taşındığını belirterek, "AK Parti projeyi 10 bin konut olarak planladı, 2.500 konutluk kısmını 3 yılda tamamladı. Ancak CHP'li İBB, 2019'dan bu yana 6 yılda sahip oldukları tapularını dahi teslim edemediği" ifadelerini kullandı.
BİR YANDA 2500 KONUT DİĞER YANDA SADECE 35 DAİRE!
Hizmet kalitesindeki uçurumu rakamlarla gözler önüne seren Ali Cengiz Yılmaz, "AK Parti 3 yılda 2.500 konut yaparken, CHP dönemindeki KİPTAŞ bir yılda sadece 35 bağımsız bölüm, yani sadece bir-iki bina yapabildi" diyerek mevcut yönetime dikkat çekti. Bölgedeki ticari alan sahiplerinin de büyük bir mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, "İBB kendi ihmalinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle, hak sahibinden 'şerefiye bedeli' adı altında yeniden para talep ediyor. Bir belediye kendi hatasının faturasını vatandaşa kesebilir mi?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.