İBB'nin beceriksizliği Bayrampaşa'yı enkaza çevirdi: 6 yıllık zulüm

İMAMOĞLU'NUN DAVALARI PROJEYİ HEDEF ALDI

Projenin neden tamamlanamadığına dair bir bilgi de Yılmaz, "Sayın İmamoğlu günü olduğu yerde bu başlamaması için elinden gelen yaptı, tam 4 defa planını iptali için dava açtı. Biz her şeye rağmen 2.500 konutu dönüşüm sağladı ama devam etseydik bugün burada 10 bin konut yükselirdi." dedi.