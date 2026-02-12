CANLI YAYIN

İstanbul'un göbeğinde İBB'den kentsel dönüşüm rezaleti: Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili'nden A Haber'de tepki

İstanbul Bayrampaşa'daki İsmetpaşa Mahallesi'nde 7 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm projesi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde tam bir skandala dönüştü. Yıkılan binaların enkazı, yarım kalan inşaatlar ve güvenliksiz bir ortamda yaşam mücadelesi veren mahalle sakinleri, İBB'nin vurdumduymazlığı nedeniyle isyan noktasında. Deprem riski altındaki bölge, aynı zamanda suç ve tehlikenin merkezi haline geldi. A Haber'e konuşan Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Akın, mevcut durumu, "Sanki şu anda bir savaşın ortasında kalmışız gibi" sözleriyle özetledi.

Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıl önce büyük umutlarla başlayan kentsel dönüşüm projesi, bugün adeta bir hayalet bölgeyi andırıyor. Yıkılmış binalar, moloz yığınları ve harabeye dönmüş yapılar, mahallede savaş sonrası bir manzara oluşturuyor.

CHP'Lİ İBB'NİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YARIM BIRAKILDI!

Bölgedeki son durumu A Haber'e Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Akın, mevcut durumu, "Sanki şu anda bir savaşın ortasında kalmışız gibi" sözleriyle özetledi. 6 yıl önce başlatılan projenin tamamen çıkmaza girdiği ve mahalle sakinlerinin mağdur edildiği belirtiliyor.

SKANDAL ATAMA: PROJEYİ DURDURAN İSİM, DAİRE BAŞKANI OLDU
Projenin nasıl bu hale geldiğini anlatan İbrahim Akın, skandallar zincirini gözler önüne serdi. Projenin 2016 yılında, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın büyük emekleriyle başladığını belirten Akın, o dönem Mühendisler Odası Başkanı olan Tayfun Kahraman tarafından açılan dava ile inşaatların 2 yıl boyunca durdurulduğunu hatırlattı.

Asıl skandalın 2019 seçimlerinden sonra yaşandığını vurgulayan Akın, "2019 seçimlerine gelindiğinde, yine bu yürütmeyi durdurma kararı alan arkadaşımız, bu sefer de Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olarak atanıyor" şeklinde konuştu.

"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMUYORLAR"
2019'dan bu yana geçen 7 yıllık sürede bölgede hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade eden Başkan Vekili Akın, CHP'li İBB yönetiminin tutumunu sert bir dille eleştirdi. Akın, "Yaklaşık 7 yıl kadar bir süredir yönetimi elinde bulunduran İBB yönetimi, görmüş olduğunuz gibi taş üstüne taş koymuyorlar" ifadelerini kullandı. İBB yönetimini "-miş gibi yapmakla" suçlayan Akın, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu vurdumduymazlığıyla mahalle halkını çaresizliğe ittiğini belirtti.

MAHALLE SUÇ MERKEZİNE DÖNDÜ
Terk edilmiş ve harabeye dönmüş binalar, bölgeyi bir suç merkezine dönüştürmüş durumda. Geceleri aydınlatmanın dahi olmadığı alanda vatandaşlar sokağa çıkmaya korkuyor.

Akın, bölgenin güvenlik zafiyetine dikkat çekerek, "Bu metruk olarak gördüğümüz binaların içerisinde ara ara yangınlar, keyif verici madde kullanıcılarının yeri oluyor. Güvenlik yok, insanlar buralardan geçmesi gece vakti imkansız" dedi. Bayrampaşa Belediyesi'nin kendi kolluk kuvvetleriyle önlem almaya çalıştığını ancak İBB'nin bölgeyi kaderine terk etmesiyle tam bir güvenlik sorunu yaşandığını sözlerine ekledi.

DEPREM TEHLİKESİ KAPIDA
86 bin metrekarelik devasa bir alanın atıl bırakılması, olası İstanbul depremi gerçeğini de bir kez daha akıllara getiriyor. Bölgedeki yapıların depreme dayanıksızlığına vurgu yapan Akın, "Bizim Bayrampaşa'mızın yapı stoğu 60 ila 70 yıl bandında. Yenilenmeye ihtiyacımız var, depreme dayanıklı konutlara ihtiyacımız var. Olası bir deprem halinde Allah korusun..." sözleriyle endişesini dile getirdi. Akın, ilçe belediyesi olarak çaba sarf ettiklerini ancak kendileriyle aynı kafada olmayan İBB yönetiminin bu hayati konuda duyarsız kaldığını belirterek, projenin bir an önce tamamlanması için çağrıda bulundu.

