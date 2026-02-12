İstanbul'un göbeğinde İBB'den kentsel dönüşüm rezaleti: Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili'nden A Haber'de tepki
İstanbul Bayrampaşa'daki İsmetpaşa Mahallesi'nde 7 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm projesi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde tam bir skandala dönüştü. Yıkılan binaların enkazı, yarım kalan inşaatlar ve güvenliksiz bir ortamda yaşam mücadelesi veren mahalle sakinleri, İBB'nin vurdumduymazlığı nedeniyle isyan noktasında. Deprem riski altındaki bölge, aynı zamanda suç ve tehlikenin merkezi haline geldi. A Haber'e konuşan Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Akın, mevcut durumu, "Sanki şu anda bir savaşın ortasında kalmışız gibi" sözleriyle özetledi.
Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 7 yıl önce büyük umutlarla başlayan kentsel dönüşüm projesi, bugün adeta bir hayalet bölgeyi andırıyor. Yıkılmış binalar, moloz yığınları ve harabeye dönmüş yapılar, mahallede savaş sonrası bir manzara oluşturuyor.
Bölgedeki son durumu A Haber'e Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Akın, mevcut durumu, "Sanki şu anda bir savaşın ortasında kalmışız gibi" sözleriyle özetledi. 6 yıl önce başlatılan projenin tamamen çıkmaza girdiği ve mahalle sakinlerinin mağdur edildiği belirtiliyor.
SKANDAL ATAMA: PROJEYİ DURDURAN İSİM, DAİRE BAŞKANI OLDU
Projenin nasıl bu hale geldiğini anlatan İbrahim Akın, skandallar zincirini gözler önüne serdi. Projenin 2016 yılında, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın büyük emekleriyle başladığını belirten Akın, o dönem Mühendisler Odası Başkanı olan Tayfun Kahraman tarafından açılan dava ile inşaatların 2 yıl boyunca durdurulduğunu hatırlattı.
Asıl skandalın 2019 seçimlerinden sonra yaşandığını vurgulayan Akın, "2019 seçimlerine gelindiğinde, yine bu yürütmeyi durdurma kararı alan arkadaşımız, bu sefer de Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olarak atanıyor" şeklinde konuştu.