İstanbul'un göbeğinde İBB'den kentsel dönüşüm rezaleti: Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili'nden A Haber'de tepki

DEPREM TEHLİKESİ KAPIDA

86 bin metrekarelik devasa bir alanın atıl bırakılması, olası İstanbul depremi gerçeğini de bir kez daha akıllara getiriyor. Bölgedeki yapıların depreme dayanıksızlığına vurgu yapan Akın, "Bizim Bayrampaşa'mızın yapı stoğu 60 ila 70 yıl bandında. Yenilenmeye ihtiyacımız var, depreme dayanıklı konutlara ihtiyacımız var. Olası bir deprem halinde Allah korusun..." sözleriyle endişesini dile getirdi. Akın, ilçe belediyesi olarak çaba sarf ettiklerini ancak kendileriyle aynı kafada olmayan İBB yönetiminin bu hayati konuda duyarsız kaldığını belirterek, projenin bir an önce tamamlanması için çağrıda bulundu.