Bayrampaşa Belediyesi’nde kirli çark deşifre oldu! Milyonluk vurgun ve bagajdaki rüşvet paraları açığa çıktı

TEMİZLİK İHALESİNDE MİLYONLUK RANT VE BAGAJDAKİ PARALAR

Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Kılıç, "Marnas Hotel'le ilgili olarak her ne kadar soruşturma kapsamında adım geçmiş ise de ben burada herhangi bir usulsüz işleme karışmadım ancak Bilgehan'dan duyduğum kadarıyla Hasan Mutlu'nun talimatıyla burada 1,5 milyon liraya anlaşıldı. Bu paranın 1 milyon lirasının nasıl alındığını bilmiyorum ancak 500 bin lirasının Bilgehan Yağcı'nın belediyedeki odasında Lütfi K'ye verdiğini gördüm. Bu para 10-12 tane belediye meclis üyesine dağıtıldı. Öztürk H, Ersin B, Deniz U, Arzu D, Çetin K. bu paranın verildiği bazı meclis üyeleridir, diğerlerini bilemiyorum. Ancak Saki T'ye verilmediğini net olarak biliyorum." iddiasında bulundu.

Kılıç, Bekir Ö'nün burada yapılan kaçak yapı içerisinde bir işletmesinin yer aldığını, kendisinin buradaki usulsüzlüğe çok daha vakıf olduğunu öne sürerek, "Aslan B'nin almış olduğu temizlik ihalesinden önceki temizlik ihalesi Öztürk H'nin girişimleriyle iptal edildi. Daha sonra yapılan ihaleyi Öztürk H. girişimleriyle tekrar iptal ettirdi. Temizlik işinin 6 aylık sürelerle Aslan B'nin sahibi olduğu İŞTEM'e verilmesini sağladı. Burada Bilgehan Yağcı'yla birlikte hareket ettiler." beyanını verdi.

Kılıç, bu ihalenin bedelinin 12 milyon lira olması gerekirken 17 milyon liraya verildiğini, aradaki 5 milyon liranın Öztürk H. ve Bilgehan Yağcı arasında nasıl pay edildiğini bilemediğini, SOO uygulamasıyla ilgili olarak uygulama-market sahiplerinden 5 milyon liralık alışveriş kartı alındığını aktardı.