Bayrampaşa Belediyesi’nde kirli çark deşifre oldu! Milyonluk vurgun ve bagajdaki rüşvet paraları açığa çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bayrampaşa Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında şok edici detaylar ortaya çıktı. "İrtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla çalkalanan belediyede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç’ın itirafları deprem etkisi yarattı. Kılıç, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kardeşinin, bir ihale sonrası getirilen 2 milyon 400 bin lirayı elden teslim alarak aracının bagajına koyduğunu iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ocak ayında tahliye edilen Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Kılıç, bu kapsamda 3 kez ifade verdi.
Kılıç, 30 Aralık 2025'te verdiği ifadesinde, Bayrampaşa Belediyesinde, Destek Hizmetlerine bağlı lojistik destek merkezinde 20 Eylül 2024'te koordinatör olarak işe başladığını anlattı.
TEMİZLİK İHALESİNDE MİLYONLUK RANT VE BAGAJDAKİ PARALAR
Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu'nun 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Kılıç, "Marnas Hotel'le ilgili olarak her ne kadar soruşturma kapsamında adım geçmiş ise de ben burada herhangi bir usulsüz işleme karışmadım ancak Bilgehan'dan duyduğum kadarıyla Hasan Mutlu'nun talimatıyla burada 1,5 milyon liraya anlaşıldı. Bu paranın 1 milyon lirasının nasıl alındığını bilmiyorum ancak 500 bin lirasının Bilgehan Yağcı'nın belediyedeki odasında Lütfi K'ye verdiğini gördüm. Bu para 10-12 tane belediye meclis üyesine dağıtıldı. Öztürk H, Ersin B, Deniz U, Arzu D, Çetin K. bu paranın verildiği bazı meclis üyeleridir, diğerlerini bilemiyorum. Ancak Saki T'ye verilmediğini net olarak biliyorum." iddiasında bulundu.
Kılıç, Bekir Ö'nün burada yapılan kaçak yapı içerisinde bir işletmesinin yer aldığını, kendisinin buradaki usulsüzlüğe çok daha vakıf olduğunu öne sürerek, "Aslan B'nin almış olduğu temizlik ihalesinden önceki temizlik ihalesi Öztürk H'nin girişimleriyle iptal edildi. Daha sonra yapılan ihaleyi Öztürk H. girişimleriyle tekrar iptal ettirdi. Temizlik işinin 6 aylık sürelerle Aslan B'nin sahibi olduğu İŞTEM'e verilmesini sağladı. Burada Bilgehan Yağcı'yla birlikte hareket ettiler." beyanını verdi.
Kılıç, bu ihalenin bedelinin 12 milyon lira olması gerekirken 17 milyon liraya verildiğini, aradaki 5 milyon liranın Öztürk H. ve Bilgehan Yağcı arasında nasıl pay edildiğini bilemediğini, SOO uygulamasıyla ilgili olarak uygulama-market sahiplerinden 5 milyon liralık alışveriş kartı alındığını aktardı.
300 BİN DOLARLIK RÜŞVET VE KOMİSYON PAZARLIĞI
Kılıç, 8 Ocak'ta verdiği ek ifadesinde ise tutuklu şüpheli Süleyman Köşkeroğlu'nun Bayrampaşa ilçe sınırlarında bir inşaat yapmak istediğini, bununla ilgili olarak görüştüğü dönemin Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut'un belediyede yapılacak işlemlerle ilgili rüşvet istediğini ve karşılıklı anlaştıklarını öne sürdü.
Köşkeroğlu parayı hazırladığında Tut'un Ayhan Mutlu'ya bunu söylediğini, Mutlu'nun V.G. isimli şirket çalışanı Safa B'yi bu kişilerin şirketine gönderdiğini, Safa B'nin 300 bin doları aldığını iddia eden Kılıç, Safa B'nin bu paradan 80 bin dolar ayırıp, Tut'a vermek üzere belediyeye gittiğini anlattı.