Bayrampaşa'da skandal! İBB'nin kentsel dönüşüm vaadi enkaza döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi tam bir skandala dönüştü. Yıllar önce depreme dayanıklı konutlar vaadiyle başlatılan proje, bugün savaş alanını andıran, yarım kalmış inşaatlar, enkaz yığınları ve tehlike dolu bir hayalet mahalleye dönmüş durumda. Bölge sakinleri hem deprem riskinden hem de bölgenin suç merkezi haline gelmesinden dolayı isyan ediyor. A Haber ekibinden Hasan Zahid Ezim, skandalın yaşandığı yerden son durumu aktardı.

A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, İstanbul'un kanayan yarası haline gelen kentsel dönüşüm sorununu Bayrampaşa'dan bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluğundaki projenin yıllardır tamamlanmadığını ve bölgenin adeta kaderine terk edildiğini bildirdi.

SAVAŞ ALANINI ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Canlı yayında enkaz yığınları ve yarım kalmış binaların arasında durumu aktaran Ezim, gördükleri manzaranın vahametine dikkat çekti. Kameraman Ahmet Işık'tan bölgeyi detaylıca göstermesini isteyen Ezim, "Sanki bir savaş alanının ortasından bu yayını gerçekleştiriyormuş gibi gözüküyoruz ama hayır, Bayrampaşa'nın tam ortasından, İsmetpaşa Mahallesi'nden yayını gerçekleştiriyoruz" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

7 YIL ÖNCE BAŞLADI, SKANDALA DÖNÜŞTÜ

Projenin geçmişi hakkında bilgi veren A Haber muhabiri, ilk adımların 7 yıl önce atıldığını ancak özellikle 2019'dan sonra projenin tamamen durduğunu belirtti. Ezim, İBB yönetiminin bölgeyi depreme daha dayanıklı binalar haline getirme sözü verdiğini hatırlatarak, "Ancak maalesef ki herhangi bir şekilde depreme daha dayanıklı binalar haline getirilmesi bir yana, binaların çoğu yıkılmadı bile. İşte bu şekilde enkaz olarak şu anda ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgedeki yıkılmış binalar, yarım kalan inşaatlar ve moloz yığınları projenin nasıl bir skandala dönüştüğünü kanıtlar nitelikte.

MAHALLE SAKİNLERİ İSYANDA: "GECELERİ DIŞARI ÇIKAMIYORUZ"

Bölgenin terk edilmiş hali, güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdi. Hasan Zahid Ezim, mahallenin oldukça güvensiz bir ortama dönüştüğünü ve özellikle geceleri zifiri karanlık olduğunu aktardı. Mahalle halkının bu durumdan isyan ettiğini söyleyen Ezim, "Mahalle sakinleri gece dışarı çıkamıyor. Bu noktada oldukça tedirgin olduklarını bizlere ifade ediyorlar" şeklinde konuştu. Bölge sakinlerinin deprem riskinden bile daha çok, bölgenin bir suç ve tehlike merkezi haline gelmesinden korktuğu öğrenildi.

DEPREM RİSKİ VE SUÇ TEHLİKESİ BİR ARADA

Ezim, projenin bu şekilde kalmasıyla birlikte bölgenin artık sadece deprem riski değil, aynı zamanda suç ve tehlikenin de merkezi haline geldiğini söyledi. İBB'nin 2019'dan beri çivi dahi çakmadığı projenin ne ileri ne de geri gittiğini belirten Ezim, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir sonraki durumsa deprem riski. İşte bu konuyla alakalı Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi sakinleri acil çözüm bekliyor."

