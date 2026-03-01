Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’da samimi buluşma! İftarın ardından gençlerle bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı programının ardından Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Kız Öğrenci Yurdu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da düzenlenen iftar programına katıldı. Programın ardından Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Ayşe Eren Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kendi öğrencilik yıllarından ve hocalarından örnekler veren Erdoğan, Türkiye'nin yasaklarla mücadele tarihine atıfta bulunan öğrencilerin teşekkürlerini kabul etti.
28 Şubat mağduru annelerin evlatlarından Ayasofya'da teravih kılma özgürlüğüne kadar pek çok duygu dolu anın yaşandığı buluşmada Başkan Erdoğan, gençlerin eğitim sürecinin vatan ve millet için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.
"HAYRETTİN KARAMAN BENİM İMAM HATİP'TE HOCAMDI"
Öğrencilik yıllarına dair hatıralarını paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerin buradaki süreci, alkışlanacak bir süreçtir. Buradaki devam eden bu talebelik yıllarınızı, doğrusu ben bir büyüğünüz olarak çok çok önemsiyorum. Tabii İmam Hatip mezuniyetimden sonra, ilahiyat değil, iktisat tahsili gördüm. Sizler de burada ilahiyatta o süreci devam ettiriyorsunuz. Ve buradaki tabii hocalarınızın içinden benim de hocam olan, mesela bir Hayrettin Karaman, benim İmam Hatip Okulu'nda ilk yıl hocamdı." ifadelerini kullandı.
"BU ENSTİTÜYÜ BULAMAZSINIZ, İYİ DEĞERLENDİRİN"
Eğitim kurumunun tarihsel önemine vurgu yapan Erdoğan, "Ve Ahmet Karaman hocam da, Allah rahmet eylesin ebedi aleme göç etti. Fakiri çok severdi. Sevgisinin sebebi de yazımın güzel olmasıydı. Gerçekten bu Yüksek İslam Enstitüsü çok farklı hocalar yetiştirdi, çok farklı hocalar bu Yüksek İslam Enstitüsü'nden geçti. Böyle bir enstitüyü bulamazsınız, burayı iyi değerlendirin. Ve buradan da çok çok güçlenerek inşallah yola devam edin." sözleriyle gençlere tavsiyelerde bulundu.