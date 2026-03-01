Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’da samimi buluşma! İftarın ardından gençlerle bir araya geldi

28 ŞUBAT MAĞDURU ANNELERİN EVLATLARINDAN TEŞEKKÜR

Annesinin yaşadığı zorlukları dile getiren bir öğrenci, "Annem 28 Şubat mağdurlarından biriydi, üniversiteyi okumasına rağmen başörtüsünden dolayı işe atılamadı. O kadar eğitimli, o kadar güzel bir öğretmendi ki beni yetiştirdi. Ve Allah razı olsun sizden de. Sizin sayenizde şu anda başörtülü bir şekilde istediğimiz yere girip çıkıyor olmak ve okumak gerçekten bizim için çok mühim ve çok büyük bir nimet" ifadelerini kullandı.

"AYASOFYA'DA TERAVİH KILABİLİYORSAK BU BİR NETİCEDİR"

Mücadele dolu yılların kazanımlarına dikkat çeken bir başka öğrenci ise, "O eylemlerde jop yedi. Ben aynı okulda başörtümle özgürce eğitim alıyorum, üniversitemde huzurla namaz kılıyorum. Bugün Ayasofya'da teravih kılabiliyorsak, yine aynı şekilde bu verilen mücadelenin bir neticesi. Bu mücadelede bedel ödeyen herkese ve bilhassa sizlere teşekkür ederiz." sözleriyle duygularını aktardı.