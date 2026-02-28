Ortadoğu ateş hattı! Türkiye'den barış diplomasisi: Bakan Fidan 7 ülkedeki mevkidaşıyla görüştü

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

(Foto: AA)

TÜRKİYE DEVREDE

İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken, Türkiye ise devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ülkeleriyle temas kurarak ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının durdurulması ve barışın sağlanması için diplomatik girişimlerde bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE ARABULUCULUĞA HAZIR"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yaşananların hem bölgesel hem de küresel istikrar açısından ciddi riskler barındırdığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz. Tarafları saldırılara bir an önce son vermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki sorunların çözümüne ilişkin diplomasi vurgusu öne çıktı. "Bölgemizdeki meselelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazırdır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ilgili ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, "İlgili ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenlikleri önceliğimiz olup bu hususta gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." açıklamasında bulundu.

SALDIRILARIN DURDURULMASI VE ATILABİLECEK ADIMLAR ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının durdurulması ve atılabilecek adımlar ele alındı.