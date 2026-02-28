CANLI | İran-İsrail savaşı mı! Tahran'da bombalar patladı! İlk açıklama: Önleyici bir saldırı başlattık
İsrail İran'a önleyici bir saldırı başlattı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'da patlamanın yaşandığı bölgeden son durumu canlı yayında aktardı.
CANLI ANLATIM
İSRAİL'DE OHAL İLAN EDİLDİ
Savunma Bakanı Katz, ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Halkı, İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uymaya ve korunaklı alanlarda kalmaya çağırdı.
ABD-İSRAİL ORTAK SALDIRISI
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu.
Bakan Katz, yaptığı açıklamada, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" belirtti.
Katz, "İsrail, kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattı." dedi.
İsrail ordusu ise İran'a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.
"Proaktif uyarı"nın, halkı füze saldırılarına hazırlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.
Saat 08.14 itibarıyla İsrail genelinde sirenler çalarken tüm cep telefonlarına uyarı alarmı gönderildi.
İRAN-ABD SAVAŞI BEKLENİRKEN İSRAİL BOMBALARI GÖNDERDİ
İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli bir patlama yaşanıyor. Yaşanan patlamanın detaylarına ilişkin resmi açıklama gelmezken İsrail Savunma Bakanı, İsrail'in devlete yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını söyledi.