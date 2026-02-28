Bakan Tekin A Haber'de duyurmuştu! "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) suç duyurusu üzerine "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiriye imza atan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Toplumsal barışı bozmaya yönelik ağır ithamların yer aldığı belirtilen bildiriyle ilgili emniyet birimleri şüphelilerin ifadelerini almaya başlarken, sürecin yargı boyutu titizlikle takip ediliyor.

Türkiye'nin demokratikleşme adımları ve okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler üzerinden yeni bir tartışma başladı. Aralarında gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 ismin yayımladığı bildiri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de Melih Altınok ile yayınlanan "Sebep-Sonuç" programında, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiri ve "Talibanlaştırma" gibi ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre MEB, "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, bildiride kullanılan "gerici azınlığın provokasyonu" ve "şeriatçı dayatmalar" gibi ifadelerin toplumsal barışı bozmaya yönelik olduğu ve kamu idaresine yönelik ağır ithamlar içerdiği belirtildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildiriye imza atan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından verilen talimat doğrultusunda, şüphelilerin ifadelerinin bugün emniyet birimlerince alınmaya başlandığı öğrenildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan evrakların, dava açılıp açılmayacağına karar verilmek üzere savcılığa gönderileceği kaydedildi.