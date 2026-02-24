ANALİZ| 28 Şubat ruhunu hortlatma çabası! "Eski Türkiye"yi andıran laiklik bildirisi
Türkiye’nin demokratikleşme adımları ve okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler üzerinden yeni bir tartışma başladı. Aralarında gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 ismin yayımladığı bildiri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bildiride laiklik vurgusu yapılırken, metin bazı çevreler tarafından 28 Şubat sürecini hatırlatan bir dil kullanıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Başkan Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu çıkışlara sert tepki gösterdi. Bildirinin içeriği, tartışmalara yol açan ifadeler ve siyasi yansımaları Analiz haberinde...
Aralarında gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerin bulunduğu 168 isim, "laiklik" maskesi altında milletin değerlerini hedef alan skandal bir bildiriye imza attı. 28 Şubat postmodern darbe sürecinin karanlık dilini hatırlatan bu açıklama, Türkiye'nin demokratik kazanımlarına ve toplumsal huzuruna yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirildi.
Okullarda Ramazan coşkusundan rahatsız olan bu azınlık grup, yayınladıkları metinle adeta eski Türkiye'nin vesayet dolu günlerine duydukları özlemi dışa vurdu.
28 ŞUBAT'IN KARANLIK GÖLGESİ YENİDEN HORTLATILMAK İSTENİYOR
Bazı metinler vardır, okuduğunuz anda size sadece kelimeleri değil, katsayı zulmünü, ikna odalarını ve tankların yürütüldüğü o karanlık dönemleri hatırlatır. Şubat ayında yayınlanan sözde "laiklik bildirisi" de tam olarak bu zihniyetin ürünü olarak karşımıza çıkıyor.
Okullarda mübarek Ramazan ayının gelişinin coşkuyla karşılanmasını laikliğe aykırı bulan imzacılar, halkın inanç değerlerine karşı duydukları hazımsızlığı, "Okullarda Ramazan'ın gelişinin coşkuyla karşılanması laikliğe aykırıdır" ifadeleriyle açıkça ilan ettiler. 30 yıl önce postmodern darbe sürecinde her gün bir bildiri yayınlayarak "rejim tehlikede" çığırtkanlığı yapanlar, bugün de laiklik kavramını özgürlükten koparıp toplumu hizaya sokma aracına dönüştürmeye çalışıyor.