(foto: ahaber.com.tr) BAŞKAN ERDOĞAN: İDEOLOJİK ÇEVRELER AYAK DİRİYOR Türkiye'nin toplumsal dönüşümünden ve milli eğitimin aslına rücu etmesinden rahatsız olan bu güruha en net cevap ise devletin zirvesinden geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğitim alanındaki bu statükocu direnişe dikkat çekerek, "Eğitim öğretim alanında ülkemizde köşe başlarını tutmuş ideolojik çevrelerin her türlü değişime, yeniye ve yeniliğe ayak diremeleri meşhurdur" sözleriyle bu zihniyetin asıl niyetini deşifre etti.

(foto: ahaber.com.tr) 28 Şubat'ın o puslu ve karanlık günlerinde milletin büyük bir metanetle beklediğini hatırlatan Erdoğan, "Bütün arkadaşlarım hep birlikte oturur konuşurduk, defalarca yumruklarımızı sıkardık, dudaklarımızı ısırırdık, hep ya sabır derdik" ifadeleriyle, vesayet odaklarına karşı verilen tarihi sabır mücadelesini aktardı.