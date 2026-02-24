CANLI YAYIN

ANALİZ| 28 Şubat ruhunu hortlatma çabası! "Eski Türkiye"yi andıran laiklik bildirisi

Türkiye’nin demokratikleşme adımları ve okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler üzerinden yeni bir tartışma başladı. Aralarında gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 ismin yayımladığı bildiri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bildiride laiklik vurgusu yapılırken, metin bazı çevreler tarafından 28 Şubat sürecini hatırlatan bir dil kullanıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Başkan Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu çıkışlara sert tepki gösterdi. Bildirinin içeriği, tartışmalara yol açan ifadeler ve siyasi yansımaları Analiz haberinde...

Aralarında gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerin bulunduğu 168 isim, "laiklik" maskesi altında milletin değerlerini hedef alan skandal bir bildiriye imza attı. 28 Şubat postmodern darbe sürecinin karanlık dilini hatırlatan bu açıklama, Türkiye'nin demokratik kazanımlarına ve toplumsal huzuruna yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirildi.

"ESKİ TÜRKİYE" ÖZLEMİYLE YAYINLANAN LAİKLİK BİLDİRİSİ

Okullarda Ramazan coşkusundan rahatsız olan bu azınlık grup, yayınladıkları metinle adeta eski Türkiye'nin vesayet dolu günlerine duydukları özlemi dışa vurdu.

28 ŞUBAT'IN KARANLIK GÖLGESİ YENİDEN HORTLATILMAK İSTENİYOR

Bazı metinler vardır, okuduğunuz anda size sadece kelimeleri değil, katsayı zulmünü, ikna odalarını ve tankların yürütüldüğü o karanlık dönemleri hatırlatır. Şubat ayında yayınlanan sözde "laiklik bildirisi" de tam olarak bu zihniyetin ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Okullarda mübarek Ramazan ayının gelişinin coşkuyla karşılanmasını laikliğe aykırı bulan imzacılar, halkın inanç değerlerine karşı duydukları hazımsızlığı, "Okullarda Ramazan'ın gelişinin coşkuyla karşılanması laikliğe aykırıdır" ifadeleriyle açıkça ilan ettiler. 30 yıl önce postmodern darbe sürecinde her gün bir bildiri yayınlayarak "rejim tehlikede" çığırtkanlığı yapanlar, bugün de laiklik kavramını özgürlükten koparıp toplumu hizaya sokma aracına dönüştürmeye çalışıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: İDEOLOJİK ÇEVRELER AYAK DİRİYOR

Türkiye'nin toplumsal dönüşümünden ve milli eğitimin aslına rücu etmesinden rahatsız olan bu güruha en net cevap ise devletin zirvesinden geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğitim alanındaki bu statükocu direnişe dikkat çekerek, "Eğitim öğretim alanında ülkemizde köşe başlarını tutmuş ideolojik çevrelerin her türlü değişime, yeniye ve yeniliğe ayak diremeleri meşhurdur" sözleriyle bu zihniyetin asıl niyetini deşifre etti.

28 Şubat'ın o puslu ve karanlık günlerinde milletin büyük bir metanetle beklediğini hatırlatan Erdoğan, "Bütün arkadaşlarım hep birlikte oturur konuşurduk, defalarca yumruklarımızı sıkardık, dudaklarımızı ısırırdık, hep ya sabır derdik" ifadeleriyle, vesayet odaklarına karşı verilen tarihi sabır mücadelesini aktardı.

SKANDAL BİLDİRİNİN PERDE ARKASINDAKİ KİRLİ FONLAR

Bildirinin altına imza atan 168 kişinin profili incelendiğinde, meselenin sadece bir fikir beyanı olmadığı, aksine Türkiye'nin yükselişini durdurmaya yönelik bir operasyon olduğu görülüyor. Konuya ilişkin çarpıcı bir analizde bulunan Prof. Dr. Uğur Özgöker, bu yapıların dış bağlantılarına işaret ederek, "Muhakkak ve muhakkak bunun arkasında sivil toplum kuruluşları adında gözüken siyonist yapıların büyük fonları var, bu tamamen iktidara yönelik dış güçlerin yaptırdığı bir hamledir ve bu adamlar sadece birer piyondur" sözleriyle kirli senaryoyu gözler önüne serdi.

Özgöker, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gücünden rahatsız olan odakların, içerdeki iş birlikçilerini kullanarak toplumsal sinir uçlarıyla oynamaya çalıştığını belirtti.

ARTIK İSTİKAMETİ BİLDİRİLER DEĞİL MİLLETİN İRADESİ BELİRLİYOR

Eski Türkiye'de Anadolu insanının değerleri kamusal alana yaklaştığında "tehdit" naraları atanlar, bugün de aynı korku dilini sahneye sürüyor. Ancak unuttukları bir hakikat var: Bugün artık millet ile devlet arasına örülen o görünmez duvarlar yıkıldı. Toplum artık kimliğini saklamıyor, devlet ise meşruiyetini doğrudan sandıktan alıyor. Değişime kapalı, kibrinden ödün vermeyen bu arkaik zihniyete son noktayı yine Başkan Erdoğan, "Halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı, dünyadan ve hayatın dinamiklerinden kopuk bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmasına müsaade edemeyiz" ifadeleriyle koydu. Türkiye, artık bildirilerle dizayn edilen bir ülke değil, istikametini bizzat milletin çizdiği tam bağımsız bir yoldadır.

