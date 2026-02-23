Bakan Tekin'den A Haber'de Laiklik bildirisine net yanıt: "Bunların dertleri Laiklik değil İslam"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

"KÜFREDENLERİ ELEŞTİRİ KABUL ETMİYORUM"

Okullarda teneffüs aralarında ilahi söyleyen çocukların görüntülerine gelen tepkileri değerlendiren Bakan Yusuf Tekin, "Eleştiri tanımlamanıza göre değişir. Benim kafama uymuyor diye başlayıp hakaret ve küfredenleri eleştiri kabul edersek ciddi eleştiri yok. Oturdukları yerden küfrediyorlar, bunu içselleştiremediklerini gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

Yapılan yorumların bilimsel bir dayanaktan yoksun olduğunu belirten Tekin, "Pedagojik anlamda, akademik anlamda, ciddi alacağım bir eleştiri henüz görmedim. Kimisi değişik ithamlarla, değişik tanımlamalarla, ön yargılarla bir şeyler söylüyorlar ama bilimsel bir temeli yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"TALİBANLAŞTIRMA" İFTİRASINA SERT CEVAP

Eğitimde milli ve manevi değerlerin öncelenmesini "Talibanlaştırma" olarak niteleyen kesimlere tokat gibi bir cevap veren Bakan Tekin, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" dedi.

Bu tür yaklaşımların trajikomik olduğunu belirten Bakan, "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir" açıklamasında bulundu.