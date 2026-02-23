Bakan Tekin'den A Haber'de Laiklik bildirisine net yanıt: "Bunların dertleri Laiklik değil İslam"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olarak gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi. Okullarda çocukların ilahi söylemesine yönelik eleştirilere ve "Talibanlaştırma" iftiralarına sert tepki gösteren Bakan Tekin, laiklik tanımı üzerinden muhalefete adeta ders verdi. Bakan Tekin, "İnanç özgürlüğünü baskılayan demode zihniyet asıl gericidir" diyerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli değerlerin korunacağını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.
"KÜFREDENLERİ ELEŞTİRİ KABUL ETMİYORUM"
Okullarda teneffüs aralarında ilahi söyleyen çocukların görüntülerine gelen tepkileri değerlendiren Bakan Yusuf Tekin, "Eleştiri tanımlamanıza göre değişir. Benim kafama uymuyor diye başlayıp hakaret ve küfredenleri eleştiri kabul edersek ciddi eleştiri yok. Oturdukları yerden küfrediyorlar, bunu içselleştiremediklerini gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.
Yapılan yorumların bilimsel bir dayanaktan yoksun olduğunu belirten Tekin, "Pedagojik anlamda, akademik anlamda, ciddi alacağım bir eleştiri henüz görmedim. Kimisi değişik ithamlarla, değişik tanımlamalarla, ön yargılarla bir şeyler söylüyorlar ama bilimsel bir temeli yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"TALİBANLAŞTIRMA" İFTİRASINA SERT CEVAP
Eğitimde milli ve manevi değerlerin öncelenmesini "Talibanlaştırma" olarak niteleyen kesimlere tokat gibi bir cevap veren Bakan Tekin, "Ben milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek şeyler yapalım diyorum, onlar 'bunu yaparsanız toplumu Talibanlaştırmış olursunuz' diyorlar. Bu metni aldılar ve asla hak etmediğimiz hakaretamiz ifadelerle bizi, idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi zan altında bıraktılar" dedi.
Bu tür yaklaşımların trajikomik olduğunu belirten Bakan, "Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede, okullardaki cıvıl cıvıl çocukları ve bu coşkulu etkinlikleri 'gerici azınlığın provokasyonu' olarak niteleyenler asıl gericilerdir" açıklamasında bulundu.
GERÇEK LAİKLİK VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU
Muhalefetin laiklik anlayışını eleştiren Bakan Yusuf Tekin, "Benim bunca yıllık okumalarımdan edindiğim laiklik tanımı; insanların dini inanç ve ibadet hürriyetlerinin güvence altına alındığı siyasal rejimlerdir" ifadelerini kullandı.
Muhalefetin laikliği kendi arzularına göre bir formatlama aracı olarak gördüğünü savunan Tekin, "Onlar laikliği, dini inançların ve ritüellerin nasıl modernleştirileceğini tanımlama yetkisini kendilerinde gördükleri için bunun dışındaki her şeyi laiklik ilkesiyle çelişiyor sayıyorlar" sözleriyle evrensel laiklik anlayışına dikkat çekti.
"411 EL KAOSA KALKTI" ZİHNİYETİ HALA AYNI
Geçmişteki yasakçı zihniyeti hatırlatan Bakan Tekin, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüne karşı tavrını eleştirerek, "Cumhuriyet Halk Partisi, özgürlük hamlelerini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve malum '411 El Kaosa Kalktı' manşetleriyle bu süreç yaşandı" dedi. CHP'nin o dönemki başvuru dilekçesindeki çarpıcı detaylara değinen Tekin, "Mesela diyorlar ki; başörtüsüne hürriyet getirmek toplumun huzurunu bozar. Bu bakış açısı, özgürlüklerin sınırını ve tanımını yapma yetkisini kendilerinde görmelerinden kaynaklanıyor. Bu asla kabul edilebilir bir yaklaşım değil, aksine çok demode bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.