Bakan Çiftçi'den A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'a özel açıklama: Yeni nesil çetelerin kirli kasaları tamamen tasfiye edilecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e yaptığı değerlendirmede, kara para aklama, yasa dışı kumar ve sanal bahis organizasyonlarıyla mücadelenin en öncelikli konular arasında yer alacağını ifade etti.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (FOTO: ahaber.com.tr)

Çiftçi, suç örgütlerinin özellikle finansal kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmaların artırılacağını ve güvenlik birimlerinin teknolojik kapasitesinin güçlendirileceğini söyledi.

Bakan Çiftçi ayrıca dijitalleşmeyle birlikte suç yöntemlerinin değiştiğine dikkat çekerek siber suçlar, sanal bahis organizasyonları ve finansal suçlara karşı yeni bir mücadele konsepti uygulanacağını belirtti.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş- Bakan Mustafa Çiftiçi- Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek (Foto: ahaber.com.tr)

Erzurum Valiliği görevine de değinen Bakan Çiftçi, siber suçlar, narkotik suçlar, asayiş olayları ve sanal bahis suçlarında belirgin düşüşler sağlandığını ifade ederek, "Erzurum'da uyguladığımız etkin mücadele modeli sayesinde suç oranlarında ciddi azalma elde ettik. Bu başarıyı tüm Türkiye'ye yayacağız" dedi.

Turkuvaz Medya'yı temsilen A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ile Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini iletti. Görüşme sırasında Türkiye'nin güncel güvenlik başlıkları ve suçla mücadele politikaları ele alındı.