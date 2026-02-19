CANLI YAYIN

2 bakan Külliye'de! Başkan Erdoğan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Başkan Erdoğan yeni Adalet Bakanı Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Beştepe'de kabul etti.

2 bakanın kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dijital Medya' hesabından kareler paylaşıldı.

