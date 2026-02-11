Türkiye birincisi hafız! Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bilinmeyen yönü... İşte başarı dolu hayatı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Vali Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Çiftçi vali olarak görev yaptığı Erzurum'dan ayrılırken açıklamalarda bulundu. Çiftçi, "Sorumluluğu ağır olan bir görevi üstlenmiş oldum. Çok ağır bir görev; dua bekliyorum." dedi. İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, yalnızca bürokratik kariyeriyle değil, hafızlık alanındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Çiftçi, 2024 yılında düzenlenen Hafız Kal Yarışması'ndaki 15 cüz kategorisinde Türkiye Birincisi olmuştu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.
Yeni Bakan Çiftçi'nin hayatı ise merak konusu oldu.
TÜRKİYE BİRİNCİSİ HAFIZ BAKAN
İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, dini ilimler alanındaki başarısıyla da kamuoyunun gündemine geldi. Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hafız Kal Yarışması" Türkiye finalinde önemli bir derece elde etti.
TÜRKİYE FİNALİNDE BİRİNCİLİK
2024 yılında Erzincan'da gerçekleştirilen "Hafız Kal Yarışması" Türkiye finalinde, 15 cüz kategorisinde yarışan Mustafa Çiftçi, Türkiye birincisi oldu. Bürokrasinin zirvesine uzanan kariyerinde bu başarısı, Çiftçi'yi benzer atamalardan ayıran dikkat çekici bir özellik olarak öne çıkardı.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan duygusal anlar yaşayarak ayrıldı.
Bakan Çiftçi, Erzurum Valiliğini ziyaret ederek personelle vedalaştı, helallik istedi.
Daha sonra Erzurum Havalimanı'na geçen Çiftçi, burada kendisini karşılayan il protokolüyle tek tek vedalaştı.
Çiftçi, burada düzenlenen uğurlama töreninde, yaklaşık 2,5 yıldır sürdürdüğü Erzurum Valiliği görevinden, İçişleri Bakanlığına atanması dolayısıyla ayrıldığını söyledi.
Erzurum'da görev yaptığı ve kentte bulunduğu süre içerisinde hiç yabancılık çekmediğini dile getiren Çiftçi, "Burada kendimizi memleketimiz Konya'da gibi hissettim, kısa süre içerisinde uyum sağladım. Burada görev yaptığım süre içerisinde de elimizden geldiği kadar devralmış olduğum hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için gayret ettim ve bunda da belli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Artık bundan sonrası saygıdeğer Dadaşların takdirindedir. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben kendi üzerime düşen bütün hakkımı ve hukukumu bu şehrin insanlarına ve bu şehre helal ediyorum." diye konuştu.
Kentte güzel günlerinin geçtiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:
"İnşallah bundan sonra da Erzurum daha güzel yerlere gelir ve daha güzel hizmetler alır. Buna da canıgönülden inanıyorum. Buradan giderken fiziken ayrılıyorum ama kalbimi bırakarak ayrılıyorum. Burada güzel hizmetler yaptık. İlimizin üretimini ve istihdamını artırmak için gayretli çalışmalar sergiledik. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni belli bir aşamaya getirdik. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk, ardından Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni kuracaktık ama artık nasip olmadı, buraya kadarmış. İnşallah benden sonra gelen valimiz onu devam ettirecek, hizmet bayrağını kaldığı yerden daha üst mertebelere taşımak için uğraşacak. Ben burada görev yaptığım süre zarfında bütün Erzurumlulardan memnun ve razı olarak ayrılıyorum. İnşallah Erzurum'u daha iyi yerlerde görmek ümidiyle buradan ayrılacağım, Ankara'ya gideceğim ve orada da bugün itibarıyla devir teslimi yapılacak. Dün gece itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettiler. Bugün de saat 12.00 gibi inşallah İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım."
MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?
1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.
1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.