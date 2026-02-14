CHP'de kürsü işgali bölünmesi mi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin TBMM’deki yemin töreninde kürsüyü işgal etmesi tartışma yarattı. A Haber’e konuşan Akın Gürlek, törenden önce tüm partilerle samimi bir ortamda bir araya geldiklerini belirtmişti. CHP’nin Meclis’teki tavrı kamuoyunda tartışma yaratırken Sabah yazarı Mahmut Övür ise CHP’nin kurumlara saygı vurgusu yaparken Meclis’te gerilimi tırmandırmasının “çifte standart” olduğunu savundu.

Adalette yeni dönemin kapıları aralanırken yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını dün akşam (13 Şubat) A Haber'e verdi. Gürlek, yemin törenindeki CHP'nin kürsü işgalinden, İBB operasyonunun bilinmeyenlerine, suç örgütleri ve kamuoyunun merak ettiği tüm kritik başlıkları ilk kez A Haber'de açıkladı. CHP'NİN KÜRSÜ İŞGALİ NASIL BAŞLADI? TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Gürlek, "Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bey'in odasına gittim. Bütün grup başkanvekillerimiz, sadece AK Parti değil, diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi, nezaketli bir ortam vardı. Herkes tebrik dileklerini, iyi niyet dileklerini ilettiler. Bu ortamdan sonra da Meclis kürsüsüne davet edildik. Daha sonraki yaşanan olayları biliyorsunuz." diye konuştu. Gürlek, yaşanan olayların planlı olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Ben bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama ben şahsım adına üzüldüm. Benim şahsım önemli değil. Burada Adalet Bakanı olarak bir kurum adına yemin yapıyoruz. Gazi Meclisimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir Meclis. Oradaki olayların yaşanması gerçekten beni üzdü. Şaşkınlık yaşadım. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Kurumları yıpratmamamız lazım. Orası milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buradaki şahıs Akın Gürlek değil. Burada Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının yemin töreni var. Bunlar bize yakışmadı, milletvekillerini seçen milli iradeye yakışmadı." ifadelerini kullandı.

(FOTO: AA ) Öte yandan Meclis kürsüsünde yaşanan gerilim ve CHP'nin tutumu siyasetin içeriğini sarsmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis'teki tutumu tartışma konusu olurken, uzman isimler muhalefetin stratejisini ve parti içindeki ayrışmaları mercek altına aldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, CHP'nin içindeki derin çatlaklağı ve muhalefetin "kürsü işgali" stratejisinin perde arkasını deşifre etti. CHP İÇİNDEKİ "İŞGAL" TARTIŞMASI VE İKİYE BÖLÜNEN MİLLETVEKİLLERİ

Meclis'teki gerilimin arka planını değerlendiren Mahmut Övür, "Arka planında muhtemelen CHP'nin son dönemdeki öfkesi var. Özgür Özel'in Silivri'deki açıklamalarıyla tetiklenen bir süreçle karşı karşıyayız" sözleriyle karmaşıklığın kaynağına işaret etti. Partideki iç huzursuzluğa dikkat çeken Övür, "Aslında arka planda CHP'liler arasında büyük bir tartışma var. 50'ye yakın milletvekili bu sürecin doğru olmadığını, Adalet Bakanı atandıktan sonra Meclis'te böyle bir eylem yapmayı partiye fayda sağlamayacağını düşünüyor" ifadesini kullandı. Övür, klasik "olay çıkartan" aktörlerin yine ön safta olduğunu belirterek, "Kürsüyü işgal ederek neyi elde etmek? Bu yaklaşımla CHP'ye hiçbir şey kazandırmaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.