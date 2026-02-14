CHP'de kürsü işgali bölünmesi mi? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin TBMM’deki yemin töreninde kürsüyü işgal etmesi tartışma yarattı. A Haber’e konuşan Akın Gürlek, törenden önce tüm partilerle samimi bir ortamda bir araya geldiklerini belirtmişti. CHP’nin Meclis’teki tavrı kamuoyunda tartışma yaratırken Sabah yazarı Mahmut Övür ise CHP’nin kurumlara saygı vurgusu yaparken Meclis’te gerilimi tırmandırmasının “çifte standart” olduğunu savundu.
Adalette yeni dönemin kapıları aralanırken yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldikten sonraki ilk röportajını dün akşam (13 Şubat) A Haber'e verdi.
Gürlek, yemin törenindeki CHP'nin kürsü işgalinden, İBB operasyonunun bilinmeyenlerine, suç örgütleri ve kamuoyunun merak ettiği tüm kritik başlıkları ilk kez A Haber'de açıkladı.
TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Gürlek, "Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bey'in odasına gittim. Bütün grup başkanvekillerimiz, sadece AK Parti değil, diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi, nezaketli bir ortam vardı. Herkes tebrik dileklerini, iyi niyet dileklerini ilettiler. Bu ortamdan sonra da Meclis kürsüsüne davet edildik. Daha sonraki yaşanan olayları biliyorsunuz." diye konuştu.
Gürlek, yaşanan olayların planlı olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Ben bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama ben şahsım adına üzüldüm. Benim şahsım önemli değil. Burada Adalet Bakanı olarak bir kurum adına yemin yapıyoruz. Gazi Meclisimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir Meclis. Oradaki olayların yaşanması gerçekten beni üzdü. Şaşkınlık yaşadım. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Kurumları yıpratmamamız lazım. Orası milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buradaki şahıs Akın Gürlek değil. Burada Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının yemin töreni var. Bunlar bize yakışmadı, milletvekillerini seçen milli iradeye yakışmadı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Meclis kürsüsünde yaşanan gerilim ve CHP'nin tutumu siyasetin içeriğini sarsmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis'teki tutumu tartışma konusu olurken, uzman isimler muhalefetin stratejisini ve parti içindeki ayrışmaları mercek altına aldı.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, CHP'nin içindeki derin çatlaklağı ve muhalefetin "kürsü işgali" stratejisinin perde arkasını deşifre etti.
CHP İÇİNDEKİ "İŞGAL" TARTIŞMASI VE İKİYE BÖLÜNEN MİLLETVEKİLLERİ
Meclis'teki gerilimin arka planını değerlendiren Mahmut Övür, "Arka planında muhtemelen CHP'nin son dönemdeki öfkesi var. Özgür Özel'in Silivri'deki açıklamalarıyla tetiklenen bir süreçle karşı karşıyayız" sözleriyle karmaşıklığın kaynağına işaret etti. Partideki iç huzursuzluğa dikkat çeken Övür, "Aslında arka planda CHP'liler arasında büyük bir tartışma var. 50'ye yakın milletvekili bu sürecin doğru olmadığını, Adalet Bakanı atandıktan sonra Meclis'te böyle bir eylem yapmayı partiye fayda sağlamayacağını düşünüyor" ifadesini kullandı. Övür, klasik "olay çıkartan" aktörlerin yine ön safta olduğunu belirterek, "Kürsüyü işgal ederek neyi elde etmek? Bu yaklaşımla CHP'ye hiçbir şey kazandırmaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"CHP ZİHNİYETİ ESKİ VESAYET GÜNLERİNİ ÖZLÜYOR"
Muhhalefetin sokak ve gerilim siyasetini tarihi bir perspektifle ele alan Övür, "CHP geçmişte 1960 darbesine giden süreç, 70'lerde ve 28 Şubat'ta sokağı ateşleyen hareketler yaptı. Ancak o dönemde vesayetle CHP arasında doğal bir ilişki sistemi vardı" şeklinde konuştu. Bugün bu sistemin devam ettiğini vurgulayan Mahmut Övür, "Türkiye'de artık vesayetin gerilediği bir dönem boyunca CHP şu gerçeği görmeyen; halktan destek almadan, diline dikkat etmeden ve Türkiye'nin temel politikaları hakkında perspektif koymadan siyaset yapılamaz" ifadesini kullandı. Muhalefetin kendi vücudunun bakım hizmetlerine hapsolduğunu belirten Övür, "CHP kendi kendine operasyon zaten yapıyor. Bir belediye başkanı ile bir genel başkanlar bu düzeyde, küfür noktasında varacak kadar tartışır mı?" vurgularıyla partideki yönetim zafiyetine yaptı.
"YENİ DÖNEMDEKİ YARGIDA DA TAŞLAR YERİNE OTURACAK"
Adaletteki yeni atamaların önemine değinen Mahmut Övür, Türkiye'nin artık terörsüz bir Türkiye taraması sistemine girdiğini PKK diye bir yerde fiilen kalmadığı, terörün her şeyi zehirlediği o eski devrin kapandığı bir süre devam ettiğini kaydetti. Yargıdaki temizlenme süreci ekonomi ve toplumsal huzur için kritik olduğunu belirten Övür, "Yeni dönemdeki yargıda da taşlar yerine oturacak. Organize suç seçeneklerine ve kayıt dışı iş yapanlara yönelik ciddi operasyonlar, Türkiye'nin ekonomik gidişatını zehirleyen parçaları da azaltacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın küresel olarak işaret ettiği eksene dikkat çeken Övür, "Başkan Erdoğan bir Türkiye Rüzgarı'ndan bahsediyor. Maalesef bizim muhalefetimiz bu gerçeği de görmüyor, görse zaten bu siyaseti uygulamazdı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.