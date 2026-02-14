CANLI YAYIN

CHP'de "Gürlek'le tokalaşma" tartışması! Uzmanlardan A Haber'de çarpıcı analiz: CHP kendi kendine operasyon yapıyor

CHP'nin TBMM’deki yemin töreninde kürsüyü işgal etmesinin yankıları sürüyor. A Haber’e konuşan Bakan Akın Gürlek, törenden önce tüm partilerle samimi bir ortamda bir araya geldiklerini ifade etmişti. CHP’nin Meclis’teki ikiyüzlü tutumu kamuoyunda tartışma yaratırken, A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu "Satır Arası" programında uzman isimler muhalefetin stratejisini ve parti içindeki ayrışmaları mercek altına aldı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür muhalefetin hem kurumlara saygı vurgusu yapıp hem de Meclis’te gerilimi artırmasının “çifte standart” olduğunu belirterek, “CHP kendi kendine zaten operasyon yapıyor” dedi. Akademisyen-hukukçu Orallı da CHP’nin “demokrasi ve adalet” söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu savundu.

CHP'DE KÜRSÜ İŞGALİ BÖLÜNMESİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu'nda yeni atanan bakanların yemin töreni sırasında yaşanan gerginlik, siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP'li bazı milletvekillerinin kürsüye yönelerek yemin sürecini engellemeye çalışması Meclis'te tansiyonu yükseltirken, art arda tepkiler gelmişti.

Meclis'teki gerilimle birlikte CHP'de "Gürlek'le tokalaşma" tartışması da yeniden gündeme taşındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu siyaset sahnesinde geniş yankı uyandırırken, A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu "Satır Arası" programında uzman isimler muhalefetin stratejisini ve parti içindeki ayrışmaları mercek altına aldı.

CHP'NİN KÜRSÜ İŞGALİ NASIL BAŞLADI?

TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde yaşananlara ilişkin değerlendirmeleri sorulan Gürlek, "Benim için çok farklı bir ortamdı. Önce Meclis Başkanvekilimiz Bekir Bey'in odasına gittim. Bütün grup başkanvekillerimiz, sadece AK Parti değil, diğer partilerin grup başkanvekilleri de oradaydı. Çok samimi, nezaketli bir ortam vardı. Herkes tebrik dileklerini, iyi niyet dileklerini ilettiler. Bu ortamdan sonra da Meclis kürsüsüne davet edildik. Daha sonraki yaşanan olayları biliyorsunuz." diye konuştu.

Gürlek, yaşanan olayların planlı olup olmadığına yönelik soru üzerine, "Ben bunun örgütlü bir iş olup olmadığını bilemem ama ben şahsım adına üzüldüm. Benim şahsım önemli değil. Burada Adalet Bakanı olarak bir kurum adına yemin yapıyoruz. Gazi Meclisimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir Meclis. Oradaki olayların yaşanması gerçekten beni üzdü. Şaşkınlık yaşadım. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Kurumları yıpratmamamız lazım. Orası milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi. Buradaki şahıs Akın Gürlek değil. Burada Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının yemin töreni var. Bunlar bize yakışmadı, milletvekillerini seçen milli iradeye yakışmadı." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, CHP'nin içindeki derin çatlaklağı ve muhalefetin "kürsü işgali" stratejisinin perde arkasını deşifre etti.

CHP İÇİNDEKİ "İŞGAL" TARTIŞMASI VE İKİYE BÖLÜNEN MİLLETVEKİLLERİ
Meclis'teki gerilimin arka planını değerlendiren Mahmut Övür, "Arka planında muhtemelen CHP'nin son dönemdeki öfkesi var. Özgür Özel'in Silivri'deki açıklamalarıyla tetiklenen bir süreçle karşı karşıyayız" sözleriyle karmaşıklığın kaynağına işaret etti. Partideki iç huzursuzluğa dikkat çeken Övür, "Aslında arka planda CHP'liler arasında büyük bir tartışma var. 50'ye yakın milletvekili bu sürecin doğru olmadığını, Adalet Bakanı atandıktan sonra Meclis'te böyle bir eylem yapmayı partiye fayda sağlamayacağını düşünüyor" ifadesini kullandı. Övür, klasik "olay çıkartan" aktörlerin yine ön safta olduğunu belirterek, "Kürsüyü işgal ederek neyi elde etmek? Bu yaklaşımla CHP'ye hiçbir şey kazandırmaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"CHP ZİHNİYETİ ESKİ VESAYET GÜNLERİNİ ÖZLÜYOR"
Muhhalefetin sokak ve gerilim siyasetini tarihi bir perspektifle ele alan Övür, "CHP geçmişte 1960 darbesine giden süreç, 70'lerde ve 28 Şubat'ta sokağı ateşleyen hareketler yaptı. Ancak o dönemde vesayetle CHP arasında doğal bir ilişki sistemi vardı" şeklinde konuştu. Bugün bu sistemin devam ettiğini vurgulayan Mahmut Övür, "Türkiye'de artık vesayetin gerilediği bir dönem boyunca CHP şu gerçeği görmeyen; halktan destek almadan, diline dikkat etmeden ve Türkiye'nin temel politikaları hakkında perspektif koymadan siyaset yapılamaz" ifadesini kullandı. Muhalefetin kendi vücudunun bakım hizmetlerine hapsolduğunu belirten Övür, "CHP kendi kendine operasyon zaten yapıyor. Bir belediye başkanı ile bir genel başkanlar bu düzeyde, küfür noktasında varacak kadar tartışır mı?" vurgularıyla partideki yönetim zafiyetine yaptı.

"YENİ DÖNEMDEKİ YARGIDA DA TAŞLAR YERİNE OTURACAK"
Adaletteki yeni atamaların önemine değinen Mahmut Övür, Türkiye'nin artık terörsüz bir Türkiye taraması sistemine girdiğini PKK diye bir yerde fiilen kalmadığı, terörün her şeyi zehirlediği o eski devrin kapandığı bir süre devam ettiğini kaydetti. Yargıdaki temizlenme süreci ekonomi ve toplumsal huzur için kritik olduğunu belirten Övür, "Yeni dönemdeki yargıda da taşlar yerine oturacak. Organize suç seçeneklerine ve kayıt dışı iş yapanlara yönelik ciddi operasyonlar, Türkiye'nin ekonomik gidişatını zehirleyen parçaları da azaltacak" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın küresel olarak işaret ettiği eksene dikkat çeken Övür, "Başkan Erdoğan bir Türkiye Rüzgarı'ndan bahsediyor. Maalesef bizim muhalefetimiz bu gerçeği de görmüyor, görse zaten bu siyaseti uygulamazdı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Akademisyen-Hukukçu Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, CHP'li milletvekillerinin TBMM bütçe görüşmeleri sırasında sergilediği antidemokratik tavrı ve kürsü işgalini sert sözlerle eleştirdi. Orallı, CHP'nin "demokrasi ve adalet" söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu vurgulayarak, bu tür eylemlerin sadece kurumlara değil, Türkiye'nin adalet sistemi sağlık ve dolaylı olarak ülke ekonomisine de büyük zararları ifade etti. Yaşananları "siyaseten sıkışmışlığın bir şekilde değişeceği" olarak nitelendiren Orallı, bu tutumun bireysel millet isteklerini hedefin alınıp alınmadığını çizdi.

"DEMOKRASİ SÖYLEMLERİ SOYUT VE SAMİMİYETSİZ"
CHP'nin siyasi tutumundaki tutarlılığa dikkat ederek Akademisyen-Hukukçu Doç. Levent Ersin Orallı, "Siyasete yürüyüşünü demokrasi ve adaletten yana bir tavırla ortaya koymaya gayret eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var ancak bunlar soyut zeminler. Demokrasiyi ve adaleti tarif etmek kolay değildir ama Meclis'te sergilenen bu tablo kesinlikle adalet değildir. Burada oluşan asıl tablo; siyaseten bir tutulmuşluk ve büyük belirsizliktir" dedi.

"ADALETİ HEDEF ALMAK EKONOMİYİ DE VURUYOR"
Meclis çatısı altında kurumlara yönelik yürütülen itibarsızlaştırma çabalarının ağır bedelleri ile büyüdüğünü Oral, "Aynı çatı altında 5 dakika önce el sıkışıp 'tabii ki beraberlik' dedikten 10 dakika sonra sergilenen bu davranış, kurumsal itibarsızlaştırmadır. Siz sadece Adalet Bakanlığı'nı itibarsız hale getiriyorsunuz; toplumsal adalete olan güveni derinden sarsacak bir hamleye imza atıyorsunuz. Şunu unutmamak gerekir ki; yoksa ekonomi de yok, yabancı yatırımı da yok. Türkiye'yi ekonomik bir darboğaza sürükleyip buraya oy devşirmeye çalışıyorlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.


"KÜRSÜ İŞGALİ MİLLETİN İRADESİNE SALDIRIDIR"
Kürsü işgalinin anayasal düzeni ve genel seçime yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Doç. Levent Ersin Orallı, "Anayasa'nın 104. ve 106. madde ile sistemimiz bellidir. 2017 referandumuyla bu darı yüzde 50'nin üzerinde bir oyla sistemi elinde bulunduruyor. Dolayısıyla sizin o kürsüyü işgal etmek milletvekillerine değil, bizzat millete karşı yürütülen bir işgal projesinin işleyişidir. "dedi.


"KARA PROPAGANDA HÜSRANLA SONUÇLANDI"
CHP'nin bu girişiminin halk nezdinde bir dilekçe vermediğini belirten Orallı, "Ne kadar acı ki, bir kara propaganda yöntemi için kendiniz bir yerde bulduğunuzu sandınız ama onu da başaramadınız. Sonuçta hiç arzu etmediğimiz görüntülerle baş başa kaldı." ifadelerini kullanarak, bu tür operasyonların siyasi bir kurtarmayacağını aktardı.

MECLİS'TEKİ TUTARSIZLIKLARA SERT TEPKİ
Akademisyen ve Siyaset Bilimci Dr. Fatma Yeşilkuş, Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni sırasında yaşananlar ve CHP'nin son dönemlerdeki tutarsız politikalarını değerlendirdi. Yeşilkuş, ana muhalefetin siyaset üretmesinden uzaklaştığını ve Meclis çatısı altında sergilenen tavırların halk nezdinde güven kaybına yol açtığını vurguladı.


GÜRLEK'İN DENEYİMİ VE MECLİS'TEKİ "TOKALAŞMA" MUAMMASI
Akın Gürlek'in yeni bir isim olmadığını ve bürokrasideki deneyimini hatırlatan Dr. Fatma Yeşilkuş, "Kendisi Sayın Bozdağ döneminde Adalet Bakanlığı Yardımcılığı görevinde olan bir isimdi, zaten geçmişi var, diplomaside de aynı şekilde." tasarruf kullanıldı. Meclis'teki yemin töreni sırasında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın gerçekleştiği duruma dikkat eden Yeşilkuş, "Sayın Başarır önce başka bir kanalda 'zor bir gün olacak dedim ya da tebrik ettim' dedi, başka bir kanalda ise 'hayır kutlamadım' dedi." sözleriyle karşıtlığının kendi içindeki tutarsızlığını aktardı.

"CHP SİYASET ÜRETMEKTEN ÇOK UZAK BİR NOKTADA"
CHP'nin son dönemde karıştığı skandallar ve bu olayların karşısındaki tavrını eleştiren Yeşilkuş, "Önce bir yalan söylediğini, sonra o mesajlarda da yine Keçiören Belediyesi'nde de 'ben böyle küfürler etmedim' dedi, sonra mesajlar çıktı, yine bir açıklama göremedik." dedi. CHP'li belediyelerdeki vahim iddialara da değinen Yeşilkuş, "Geçtiğimiz günlerde Görele Belediye Başkanı'nın 16 yıllık bir kayıtlı cinsel istismar yönündeki o taciz mesajlarını görüyoruz, yani burada artık öyle bir olmuş durumdayız ki maalesef Cumhuriyet Halk Partisi siyaset kaydından çok uzak bir politika işliyor." değerlendirmesinde bulundu.


GAZİ MECLİSİ'NDE İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER
Meclis'teki yemin töreninin anayasal bir kişi olduğunu hatırlatan Yeşilkuş, sergilenen yönetilirken Gazi Meclis'e yakışmadığını vurgulayarak, "Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurulmuş olduğu Meclis'te böyle şeyleri görmek istemiyoruz." dedi. CHP'li isimlerin geçmişteki benzer eylemlerini de hatırlatan Yeşilkuş, "Sayın Başarır hatırlarsanız Plan ve Bütçe Komisyonunda yine Ali Yerlikaya'nın önünü kesmişti, mahkemelerde hakimlere parmak sallayarak bağırdığı görüntüleri de gördük." ifadeleriyle karşıtlığın siyaset tarzına yönelik eleştirilerini noktaladı.

