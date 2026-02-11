CHP’de küfür fırtınası! Çerçioğlu’ndan sert çıkış: Özel’le birlikte CHP’de çalışma ortamı kalmadı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile başlayan belediye başkanlarının partiden bir bir ayrılmaya süreci ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ben de Özarslan'la birlikte yeniden gündem gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çalışma ortamının kalmadığını gördüğü için partiden ayrıldığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sözlerine şöyle devam etti:

CHP lideri Özgür Özel

Bir CHP'li ilçe belediyesinin teklifinin, CHP'li bir büyükşehir meclisince reddedilmesi takdir edersiniz ki çok sık rastlanan bir durum değildir. İşte tam da bu ret kararından sonra bir kısım medyada bana ve aileme yönelik çok ağır hakaretler başladı. Bu hakaretler öyle bir düzeye ulaştı ki; 9 Nisan 2025 tarihinde, yanımda mesleği şehir plancılığı olan genel sekreterim ve bir başka belediye bürokratımızla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e giderek bu durumu anlattık. Bu revizyonu neden reddettiğimizi, bu retten sonra nasıl hakaretlere maruz bırakıldığımı kendisine ifade ettik. Kendisi ne yazık ki hiçbir makul tepki vermedi, yalnızca dinlemekle yetindi. Kısa bir süre sonra da bir Aydın ziyareti gerçekleştirdi. Ancak bu ziyarette Aydın merkeze gelmek yerine Kuşadası'nda miting yaparak adeta Kuşadası'nda yapılan her şeyin arkasındayım dedi.

Devamında da Didim ilçemizde bir heykel açılışı yaparak Aydın'dan ayrıldı. CHP Genel Başkanı bu süreçte yapması gerekeni yapmadı. Örneğin 2013 yılında, Büyükşehir Belediyesi olmadan önce, kapanan bir belde belediyemiz 6360 sayılı yasa gereği imara ilişkin kararlarını bize yollaması gerekmesine rağmen göndermedi.