CHP’de küfür fırtınası! Çerçioğlu’ndan sert çıkış: Özel’le birlikte CHP’de çalışma ortamı kalmadı
CHP lideri Özgür Özel’in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik ağır hakaret ve küfürleri gündemdeki yerini koruyor. Özel, CHP grup toplantısında özür dilemek yerine hakaretlerine devam etti. CHP’de yaşanan iç kavgalar ve yolsuzluklar nedeniyle AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tartışmalara dahil oldu. Çerçioğlu, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Özgür Özel ile birlikte artık Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir çalışma ortamı kalmadı” ifadelerini kullanarak parti içindeki krizi gözler önüne serdi.
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine ve ailesine "ağza alınmayacak küfürler" ettiğini iddia ederek partisinden koptu. Özarslan istifasının ardından Özgür Özel'in mesajlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
"ÖZGÜR ÖZEL'LE BİRLİKTE CHP'DE ÇALIŞMA ORTAMI KALMADI"
CHP'de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasıyla tırmanan gerilim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çarpıcı açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Tuba Kalçık'a konuşan Çerçioğlu, partiden ayrılış sürecini "imar rantına direniş" ve "genel merkezin duyarsızlığı" olarak özetledi.
İşte Kalçık'ın 11 Şubat 2025 tarihli yazısının tamamı:
CHP'de bir ayrılığın daha ardından gerilim yükseldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ve ailesine yönelik hakaret ve küfür ettiğini iddia ederek partiden istifa ettiğini duyurmasıyla yeni bir tartışma başladı. Bu ayrılık açıklamasından kısa bir süre sonra sosyal medyada Özel'in attığı iddia edilen mesajlar gündem oldu.