Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’de küfür fırtınası! Çerçioğlu’ndan sert çıkış: Özel’le birlikte CHP’de çalışma ortamı kalmadı

CHP lideri Özgür Özel’in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik ağır hakaret ve küfürleri gündemdeki yerini koruyor. Özel, CHP grup toplantısında özür dilemek yerine hakaretlerine devam etti. CHP’de yaşanan iç kavgalar ve yolsuzluklar nedeniyle AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da tartışmalara dahil oldu. Çerçioğlu, yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Özgür Özel ile birlikte artık Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir çalışma ortamı kalmadı” ifadelerini kullanarak parti içindeki krizi gözler önüne serdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine ve ailesine "ağza alınmayacak küfürler" ettiğini iddia ederek partisinden koptu. Özarslan istifasının ardından Özgür Özel'in mesajlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL'LE BİRLİKTE CHP'DE ÇALIŞMA ORTAMI KALMADI"

CHP'de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasıyla tırmanan gerilim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çarpıcı açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Tuba Kalçık'a konuşan Çerçioğlu, partiden ayrılış sürecini "imar rantına direniş" ve "genel merkezin duyarsızlığı" olarak özetledi.

İşte Kalçık'ın 11 Şubat 2025 tarihli yazısının tamamı:

CHP'de bir ayrılığın daha ardından gerilim yükseldi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ve ailesine yönelik hakaret ve küfür ettiğini iddia ederek partiden istifa ettiğini duyurmasıyla yeni bir tartışma başladı. Bu ayrılık açıklamasından kısa bir süre sonra sosyal medyada Özel'in attığı iddia edilen mesajlar gündem oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile başlayan belediye başkanlarının partiden bir bir ayrılmaya süreci ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ben de Özarslan'la birlikte yeniden gündem gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çalışma ortamının kalmadığını gördüğü için partiden ayrıldığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sözlerine şöyle devam etti:

Kuşadası Belediyesi; Kuşadası Merkezi kapsayan 565 futbol sahası büyüklüğünde bir alan için imar planı revizyonu talep etti.
Yasa gereği, bu revizyon önce Kuşadası Belediye Meclisi'nde, sonrasında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü.
Kuşadası Belediye Meclisi'nin kabul ettiği bu revizyon, kanuna aykırılıkları gerekçesiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yalnızca CHP'li Kuşadası meclis üyelerinin karşı oyuyla (kabul talebiyle) reddedildi.

Bir CHP'li ilçe belediyesinin teklifinin, CHP'li bir büyükşehir meclisince reddedilmesi takdir edersiniz ki çok sık rastlanan bir durum değildir. İşte tam da bu ret kararından sonra bir kısım medyada bana ve aileme yönelik çok ağır hakaretler başladı. Bu hakaretler öyle bir düzeye ulaştı ki; 9 Nisan 2025 tarihinde, yanımda mesleği şehir plancılığı olan genel sekreterim ve bir başka belediye bürokratımızla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e giderek bu durumu anlattık. Bu revizyonu neden reddettiğimizi, bu retten sonra nasıl hakaretlere maruz bırakıldığımı kendisine ifade ettik. Kendisi ne yazık ki hiçbir makul tepki vermedi, yalnızca dinlemekle yetindi. Kısa bir süre sonra da bir Aydın ziyareti gerçekleştirdi. Ancak bu ziyarette Aydın merkeze gelmek yerine Kuşadası'nda miting yaparak adeta Kuşadası'nda yapılan her şeyin arkasındayım dedi.

Devamında da Didim ilçemizde bir heykel açılışı yaparak Aydın'dan ayrıldı. CHP Genel Başkanı bu süreçte yapması gerekeni yapmadı. Örneğin 2013 yılında, Büyükşehir Belediyesi olmadan önce, kapanan bir belde belediyemiz 6360 sayılı yasa gereği imara ilişkin kararlarını bize yollaması gerekmesine rağmen göndermedi.

Bunun üzerine o günün Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na kararda imar mevzuatına aykırılıklar da olduğunu telefonla bildirdim. Sayın Kılıçdaroğlu da 'Gereğini yap, savcılığa bildir' dedi. Biz de öyle yaptık. Kemal Bey'in tavrı buydu.

Bütün bunların sonunda, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çalışma ortamının kalmadığını da görmüş olduk.
Dört çocuğuma ve ailemin tümüne troller tarafından çirkin iftiralar atıldı. Ben bir yerel siyasetçiyim ve tüm gücümle Aydın halkına hizmet ediyorum, tüm gücümle etmeye de devam edeceğim. Benim kursağımdan bugüne kadar tek lokma haram geçmedi, geçemez de... Kimsenin onuruyla gururuyla oynanmasın."

