CHP liderinden küfür ve tehdit skandalı: “Yetersizlik duygusunu küfürle örtbas ediyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik ağır küfür ve tehdit içerikli mesajlarının ortaya çıkmasının ardından parti içindeki kriz derinleşti. Özarslan'ın CHP'den istifa ederek Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Gelişmelerin ardından katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda itiraf niteliğinde olarak değerlendirilen açıklamalarda bulundu. Günaydın, aday belirleme süreçlerine dikkat çekerek, "Bütün bu aday belirleme yöntemleri dahil olmak üzere bir özeleştiri yapma zamanımızdır" dedi.

A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan Gazeteci Mete Sohtaoğlu CHP içerisindeki liyakat krizine değinerek, "Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde doktor ya da bilim insanı olan birkaç kişi hariç kimse karakter tahlili ya da kişilik testi yapacak bilgi donanımı veya liyakata sahip değil" ifadelerini kullandı.

"SİSTEMATİK BAŞARISIZLIĞIN FATURASI HEP BAŞKASINA"

Parti içindeki sorumluluktan kaçma kültürünü eleştiren Gazeteci Sohtaoğlu, "Herhangi bir milletvekili başka partiye geçtiğinde Kemal Kılıçdaroğlu suçlanıyor ancak belediye başkanları boyutunda sistematik bir başarısızlık olduğunda hep bir 'dış mihrak' işaret ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Aday belirleme sürecine de değinen gazeteci, "Belediye başkanlarının listesini bizzat Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yapmıştır. Peki bu insanlarla yeni mi tanışıyorlar?" sorusunu yönelterek, yaşanan krizin doğrudan yönetimle ilgili olduğunu dile getirdi.